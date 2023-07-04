Как правильно говорить – "крапка" или "точка": Авраменко объяснил дилемму

Языковед рассказал, есть ли в украинском языке слово "точка", что оно на самом деле означает и в каких случаях его используют.

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Как правильно говорить – "крапка" или "точка"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Часто может возникнуть дилемма, можно ли использовать в украинском языке слово "точка", в каких случаях оно используется и чем отличается от такого привычного для украинцев слова "крапка".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке дал ответы на все эти вопросы.

Языковед отмечает, что в нашем языке используется слово "точка", но оно имеет другое применение, чем "крапка".

"Сегодня выясним, есть ли в украинском языке слово "точка". "Крапка" – это "крапка", а "точка" – это "точка". Слово "точка" используют в математике, физике, географии, в военном деле. Например, "точка опори", "точка перетину", "торговельна точка", "вогнева точка", – рассказал Авраменко.

Он обратил внимание, что смешно звучало бы, например, сочетание слов "торговельна крапка".

Точка – это знак препинания или пятнышко на определенном фоне, подчеркнул языковед.

"Кстати, есть еще и устойчивое соединение "точка зору", распространенное во многих европейских языках. Но советую вам отдавать предпочтение слову "погляд". Вот сравните: "З моєї точки зору, добро завжди перемагає" і "На мій погляд, добро завжди перемагає", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, есть ли в украинском языке слово "точка":

Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина". Оказывается, одно из этих слов можно употреблять не всегда. Часто оно является нежелательным.

Также раньше Авраменко рассказал, как сказать на украинском "солнцепёк". Часто возникает дилемма, как правильно назвать на украинском незатененное освещенное солнцем место. Российскому "солнцепёку" соответствует два мелодичных украинских слова.

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