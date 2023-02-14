Как пожарить и запечь картофель правильно: секреты золотистой корочки и воздушного пюре

Расскажем для чего вымачивать и варить картофель перед жаркой или запеканием.

Зачем варить картофель перед запеканием / pixabay.com

Картофель – один из овощей, который занимает главенствующую роль в меню. Его используют для приготовления первых и вторых блюд. При этом картофель может быть самостоятельным блюдом, которое захватывает своим ароматом и вкусом. Многие хозяйки задают вопросы о том, зачем варить картофель перед запеканием или жаркой. На него мы попытаемся ответить далее.

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Вымачивать или варить: как обрабатывать картофель перед запеканием

Чтобы на тарелке появилась красивая картошка с золотистой хрустящей корочкой, нужно знать несколько секретов обработки клубней перед основным способом приготовления. Это позволит сохранить целостность овоща во время жарки или запекания.

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Ответом на вопрос, зачем варить картошку перед жаркой будет достижение целостности овоща. Варить клубни нужно с добавлением 2 столовых ложек винного уксуса на 2 литра воды. Если ее положить на сковороду сырой, то в процессе приготовления кусочки станут ломкими, изменят форму и обжарятся неравномерно. Также длительная жарка в масле высушивает овощ, а значит делает его невкусным. Аналогичная технология подготовки будет, если вы ищете ответ на вопрос, зачем варить картофель перед запеканием.

Вторым способом подготовки картофеля является вымачивание. Оно подразумевает удаление из клубней излишков крахмала и других веществ. Благодаря этой процедуре картофель не будет прилипать к сковороде и подгорать.

Как и зачем вымачивать картошку перед запеканием или жаркой? "Купание" овоща в воде в течение 1-2 часов сведет к минимуму не только содержание крахмала, но и вещества акриламида, которое образуется в процессе термической обработки крахмала. Благодаря этим действиям вы получите ту самую аппетитную золотистую корочку и равномерно пропеченный и прожаренный картофель.

Варим картошку правильно: секреты приготовления

Варить картофель тоже нужно уметь. Большинство хозяек чистит клубни, режет их на 4 части и ставит на плиту вариться в подсоленной воде. Однако профессиональные повара считают, что картофель нужно варить в кипящей воде. В связи с этим появляется вопрос, почему картофель при варке лучше класть в кипящую воду.

При этом перед варкой клубней нельзя забывать о процедуре вымачивания, чтобы избавиться от крахмала. Процедура начинается с того, какое блюдо должно получиться на выходе – картофель кусочками или нежное пюре. Если в планах сварить клубни и подать их кусочками, то можно готовить в холодной воде. Если же в планах сделать нежнейшее пюре, то лучше варить овощ в два подхода.

Нужно ли ждать пока закипит вода чтобы сварить картошку на пюре? Первый этап подразумевает отваривание клубней в воде температура, которой не превышает 70 градусов на протяжении 30 минут, то есть она не доводиться до кипения. После этого воду нужно слить и залить овощ новой порцией, чтобы довести до готовности. Когда клубни стали мягкими, воду нужно слить, картофель просушить и только после этого можно приступать к приготовлению пюре. После измельчения овоща его можно посолить и добавить масло.

Когда добавлять специи и соль

Если при приготовлении пюре соль добавляется в самую последнюю очередь, то в процессе жарки вопрос остается открытым. Правильно жарить картошку на сковороде не составить труда. Материал посудины и ее покрытие не принципиальны. Для 1-2 порций можно взять сковороду с диаметром более 20 см. На дно наливается растительное масло, а затем выкладывается отваренная картошка.

Сколько по времени жарить картошку? Все будет зависеть от величины кусочков и объема посуды. В среднем приготовление длится 10 минут для тонко порезанных кусочков или кружочков и до 20 минут для крупных ломтиков. Нельзя забывать о регулярном переворачивании. В самом конце можно добавить соль и специи. Так картофель сохранит свою целостность и не превратиться в кашу.

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