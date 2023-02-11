glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

11 февраля 2023, 10:19
Расскажем, как вывести на чистую воду хитрых продавцов и отличить натуральный мед от подделки.
Как проверить натуральность меда
Как проверить натуральность меда / pixabay.com

Янтарно-золотистый и ароматный продукт пчеловодства – кладезь витаминов и полезных веществ, который используют для укрепления иммунитета, для восполнения витаминов. Однако не все пчеловоды и продавцы меда предлагают настоящий продукт. Желание больше заработать и продать влечет за собой фальсификацию продукта, поэтому стоит знать, зачем в мед добавляют крахмал. Это поможет выявить подделку.

Как отличить натуральный мед от подделки прямо на рынке

Определить имеется ли в меде добавка или продукт натуральный можно прямо у прилавка. Для этого нужно знать, какими характеристиками обладает правильный и неправильный мед:

Признаки натурального меда:

  • ярко выраженный цветочный аромат с разными оттенками;
  • вызывает жжение в горле при глотании;
  • имеет нежную и пластичную текстуру;
  • в меру густой;
  • отсутствует пена на поверхности;
  • имеет частицы воска, прополиса, пыльцу.

После этого будет интересно узнать, как отличить натуральный мед от подделки. У жидкости с примесями будут следующие характеристики:

  • отсутствие запаха или кисловатые нотки;
  • не вызывает жжения в горле;
  • имеет грубую текстуру – комочки, сгустки;
  • слишком жидкий – капает и стекает, растекается;
  • на поверхности образуется пена.

При этом не всегда данные признаки говорят о подделке. Существует натуральный мед без запаха – это продукт, который был собран пчелами в зоне произрастания иван-чая.

Как проверить натуральность меда

Мед всегда приобретается для того, чтобы поддержать здоровье взрослых и детей, заменить другие сладости более полезным продуктом. Его дают детям без опасений накормить ребенка набором красителей, подсластителей и ароматизаторов. К сожалению, недобросовестные продавцы и пчеловоды в погоне за выгодой способны добавлять в мед различные добавки, о которых стоит знать всем. Самое главное нужно знать, как отличить мед от сахарного сиропа.

Чаще всего в главный продукт пчеловодства добавляют вполне безопасные падевый мед, вода, фруктовые соки, крахмальная, свекловичная или кукурузная патока, сахарный сироп, инвертированный сахар, сахарин и крахмал. Реже в меде можно обнаружить мел и песок. Все это уничтожает все его лечебные свойства.

Стоит знать способы, как проверить мед настоящий или нет:

  1. Первым и самым простым способом является проверка густоты. Зачерпнув мед ложкой нужно дать ему стечь в тарелку или чашку. Ненатуральный мед будет обильно стекать с ложки, капать и прерывистыми струйками наполнять емкость. Поверхность меда быстро выровняется и растечется по тарелке или чашке. В созревшем меде будет формироваться "башенка" или "горка". При этом в меде не должны появляться пузырьки. Они свидетельствуют о начале брожения и о незрелости продукта.
  2. Существует еще один способ, как отличить натуральный мед от подделки – кусок хлеба. Его погружают в емкость с медом на 10 минут, а затем смотрят, что изменилось. Если хлеб стал твердым, это значит, что мед натуральный и без примесей. Если же хлеб остался мягким, это говорит о наличии примесей.
  3. Как проверить мед спичкой? Этот способ позволяет быстро оценить правильность продукта. Нужно поднести зажженную спичку к продукту и поджечь его. Натуральный мед расплавиться и зашипит через определенное время, а с примесями начнет кипеть.
  4. Крахмал, мел и песок могут быть в меде. Зачем в мед добавляют крахмал – чтобы добиться густоты. Еще одним интересным вопросом будет, как определить есть ли в мёде крахмал. Для этого понадобится стакан с чистой водой и йод. Ложку меда нужно развести в стакане воды и капнуть туда йод. Если появится осадок на дне, это значит, что данные примеси в меде есть. Также раствор может посинеть, так как йод вступит в реакцию с крахмалом.

Вам будет интересно:

мед интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:38

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делать

10:35

Запад не будет мстить России за действия путинского режима - ЭйдманВидео

10:35

Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYTВидео

10:19

Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

09:55

Звезда "Мастера и Маргариты" и "Моей прекрасной няни" сбежал из России

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:41

55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжаВидео

09:35

Контрнаступление ВСУ: в NYT рассказали, где может быть нанесен мощный удар по войскам РФВидео

09:17

"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Какой финал ждет Лукашенкомнение

Реклама
08:36

Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы в НАТО дали Киеву боевую авиациюВидео

08:27

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребителиВидео

08:20

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

07:35

Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войныВидео

06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – АндрусивВидео

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

04:15

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

03:10

Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против ЛукашенкоВидео

02:49

Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешкамиВидео

02:02

"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом ДжигурдеВидео

Реклама
01:40

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под БахмутомВидео

01:11

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

00:59

Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победыВидео

00:51

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

00:45

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2023 : Стрельцам – убытки, Водолеям - мошенникиВидео

00:04

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

10 февраля, пятница
23:25

"Россия это запомнит": Кулеба заинтриговал новостями о "больших событиях" в годовщину вторжения РФВидео

22:38

"Жалкая робость": экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие УкраинеВидео

22:36

Не до плясок: Киркорову срочно вызвали врачейВидео

22:04

Может встретиться с Зеленским: Байден прилетит в Польшу перед годовщиной войны в УкраинеВидео

21:33

Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условиеВидео

21:32

"Лукашенко зависит от Путина": Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против УкраиныВидео

21:27

Тодоренко пожаловалась на проблемы в семьеВидео

21:21

Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродромаВидео

20:53

Алексей Арестович. Чему Украина должна научится в этой войнеВидеоблоги

20:53

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

20:52

Певица Земфира стала иноагентом в РоссииВидео

20:49

"РФ – это хроническая болезнь": Россия будет военно способной даже после своего поражения – ПентагонВидео

20:38

Началась атака дронов: украинцев предупредили об угрозе новых ударовВидео

Реклама
19:55

"У меня есть идеальный план": Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-МаншаВидео

19:50

Швейцария влипла в скандал и запретила трем странам передавать оружие УкраинеВидео

19:40

Гороскоп таро на неделю 13-16 февраля 2023: Овнам – новые дела, Весам – силы, Козерогам – энтузиазм

19:38

Пролет ракеты Калибр над Румынией: в НАТО с опаской отреагировали на инцидент – New York TimesВидео

19:24

"Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в БахмутеВидео

19:20

Зал дежурно ел Путина глазами, дружно кивал и хихикалмнение

19:10

"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

19:02

"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сценеВидео

19:00

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

18:43

"Путин уже давно неизлечимо болен": в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять