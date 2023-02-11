Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

Янтарно-золотистый и ароматный продукт пчеловодства – кладезь витаминов и полезных веществ, который используют для укрепления иммунитета, для восполнения витаминов. Однако не все пчеловоды и продавцы меда предлагают настоящий продукт. Желание больше заработать и продать влечет за собой фальсификацию продукта, поэтому стоит знать, зачем в мед добавляют крахмал. Это поможет выявить подделку.
Как отличить натуральный мед от подделки прямо на рынке
Определить имеется ли в меде добавка или продукт натуральный можно прямо у прилавка. Для этого нужно знать, какими характеристиками обладает правильный и неправильный мед:
Признаки натурального меда:
- ярко выраженный цветочный аромат с разными оттенками;
- вызывает жжение в горле при глотании;
- имеет нежную и пластичную текстуру;
- в меру густой;
- отсутствует пена на поверхности;
- имеет частицы воска, прополиса, пыльцу.
После этого будет интересно узнать, как отличить натуральный мед от подделки. У жидкости с примесями будут следующие характеристики:
- отсутствие запаха или кисловатые нотки;
- не вызывает жжения в горле;
- имеет грубую текстуру – комочки, сгустки;
- слишком жидкий – капает и стекает, растекается;
- на поверхности образуется пена.
При этом не всегда данные признаки говорят о подделке. Существует натуральный мед без запаха – это продукт, который был собран пчелами в зоне произрастания иван-чая.
Как проверить натуральность меда
Мед всегда приобретается для того, чтобы поддержать здоровье взрослых и детей, заменить другие сладости более полезным продуктом. Его дают детям без опасений накормить ребенка набором красителей, подсластителей и ароматизаторов. К сожалению, недобросовестные продавцы и пчеловоды в погоне за выгодой способны добавлять в мед различные добавки, о которых стоит знать всем. Самое главное нужно знать, как отличить мед от сахарного сиропа.
Чаще всего в главный продукт пчеловодства добавляют вполне безопасные падевый мед, вода, фруктовые соки, крахмальная, свекловичная или кукурузная патока, сахарный сироп, инвертированный сахар, сахарин и крахмал. Реже в меде можно обнаружить мел и песок. Все это уничтожает все его лечебные свойства.
Стоит знать способы, как проверить мед настоящий или нет:
- Первым и самым простым способом является проверка густоты. Зачерпнув мед ложкой нужно дать ему стечь в тарелку или чашку. Ненатуральный мед будет обильно стекать с ложки, капать и прерывистыми струйками наполнять емкость. Поверхность меда быстро выровняется и растечется по тарелке или чашке. В созревшем меде будет формироваться "башенка" или "горка". При этом в меде не должны появляться пузырьки. Они свидетельствуют о начале брожения и о незрелости продукта.
- Существует еще один способ, как отличить натуральный мед от подделки – кусок хлеба. Его погружают в емкость с медом на 10 минут, а затем смотрят, что изменилось. Если хлеб стал твердым, это значит, что мед натуральный и без примесей. Если же хлеб остался мягким, это говорит о наличии примесей.
- Как проверить мед спичкой? Этот способ позволяет быстро оценить правильность продукта. Нужно поднести зажженную спичку к продукту и поджечь его. Натуральный мед расплавиться и зашипит через определенное время, а с примесями начнет кипеть.
- Крахмал, мел и песок могут быть в меде. Зачем в мед добавляют крахмал – чтобы добиться густоты. Еще одним интересным вопросом будет, как определить есть ли в мёде крахмал. Для этого понадобится стакан с чистой водой и йод. Ложку меда нужно развести в стакане воды и капнуть туда йод. Если появится осадок на дне, это значит, что данные примеси в меде есть. Также раствор может посинеть, так как йод вступит в реакцию с крахмалом.
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