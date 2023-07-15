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Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: бомбический трюк

Алина Дембицкая
15 июля 2023, 16:48 обновлено 15 июля, 16:48
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Довольно часто бывает, что после обжарки баклажаны получаются немного горьковатыми. С этой досадной проблемой можно легко справиться.
баклажаны
Как правильно жарить баклажаны? / Коллаж: Главред, фото: instagram / dobrodartm, instagram / li_li2358

Пожалуй, никто не сможет отказаться от жареных баклажанов с хрустящей корочкой. После приготовления этот овощ имеет неповторимый вкус, который прекрасно дополняет разнообразные салаты. Более того, баклажаны могут стать вкусной начинкой для роллов и сандвичей. Помимо незабываемого вкуса, баклажаны также приносят большую пользу нашему организму. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые поддерживают наш иммунитет. Баклажаны также содержат важную клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения и поддерживает здоровье сердца. Главред рассказывает, как правильно жарить баклажаны.

Довольно часто бывает, что после обжарки баклажаны получаются немного горьковатыми. С этой досадной проблемой можно легко справиться, ведь есть очень простой трюк, с помощью которого баклажаны не будут горчить после приготовления.

Как убрать горечь с баклажанов перед жаркой: пошаговая инструкция

Для начала овощи нужно хорошенько вымыть и нарезать. В зависимости от рецепта, баклажаны можно нарезать кубиками, кружочками или слайсами.

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После этого баклажаны нужно положить в большую миску и посыпать солью. Далее надо хорошенько перемешать баклажаны и оставить на 30-40 минут. За это время из баклажанов выделится сок, вместе с которым выйдет и горечь.

Напоследок баклажаны нужно хорошо промыть в холодной воде и обсушить при помощи бумажных полотенец. Теперь баклажаны готовы к приготовлению.

Как сделать так, чтобы баклажаны не впитывали масло

Во время обжарки баклажанов хозяйки часто сталкиваются с распространенной проблемой – овощ впитывает очень много подсолнечного масла. В результате, после приготовления блюдо становится очень калорийным. Решить эту проблему поможет старый бабушкин секрет.

Чтобы баклажаны получились менее калорийными, нужно перед обжариванием полить их небольшим количеством подсолнечного масла. После этого баклажаны можно обжаривать на сухой сковороде. В результате баклажаны не будут плавать в масле. Также можете не волноваться насчет того, что они могут подгореть.

Как жарить баклажаны с чесноком и помидорами

Лучше всего баклажаны смакуют с чесночным соусом и помидорами, поэтому этим блюдом обязательно нужно угостить своих родных и друзей.

После того, как мы нарезали баклажаны, избавили их от горечи и полили их подсолнечным маслом, можем приступать к обжариванию. Кладем кружочки на разогретую сковороду и обжариваем на среднем огне примерно 3-4 минуты каждую сторону.

Теперь нужно приготовить чесночный соус. Для начала пропускаем чеснок через чесночницу. Далее в небольшой емкости смешиваем майонез (или сметану) с измельченным чесноком. Можно добавить немного соли.

Выкладываем обжаренные баклажаны на тарелку и намазываем каждый кусочек чесночным соусом. Поверх соуса кладем нарезанные кружочками помидоры.

В конце посыпаем баклажаны с чесноком и помидорами измельченной зеленью укропа. Приятного аппетита!

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