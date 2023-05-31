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Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповал

Алина Дембицкая
31 мая 2023, 16:30 обновлено 31 мая, 16:30
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Блюда из кабачков пользуются огромной популярностью, ведь каждый раз можно приготовить что-то новенькое.
кабачок, кабачковая лапша
Чем полезны сырые кабачки? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Все мы любим готовить блюда из кабачка, ведь его можно обжаривать, тушить, фаршировать, мариновать и даже делать варенье и компот. Именно поэтому блюда из кабачков пользуются огромной популярностью, ведь каждый раз можно приготовить что-то новенькое.

Кроме того, кабачок является очень полезным для нашего организма. Он содержит витамины группы В, витамины А, Е, С и К. Также не стоит забывать и о таких микроэлементах, как железо, цинк, калий и магний. Более того, кабачок содержит огромное количество клетчатки, в результате чего улучшается работа ЖКТ. Так что причин употреблять кабачки просто нет. Однако каждый из нас знает, что во время термической обработки огромное количество витаминов теряется. Далее рассказываем, можно ли есть кабачки в сыром виде.

Если вы задаетесь вопросом, в каком виде полезны кабачки, то спешим вам ответить, что лучше всего есть кабачки сырыми. Потребляя кабачок в сыром виде, мы насыщаем наш организм максимальным количеством витаминов и микроэлементов. Однако заметим, что сырой кабачок можно есть только тогда, когда он молодой и имеет нежную и тоненькую кожуру.

У вас может возникнуть вопрос, как есть сырые кабачки, ведь жареные или тушеные они намного вкуснее и аппетитнее. Вы будете удивлены, но есть очень много рецептов салатов с сырым кабачком. Поверьте, такие блюда ничем не уступают всем остальным вкусностям из кабачка. Кроме того, из кабачка можно приготовить фантастическую лапшу, которую не нужно варить или жарить. Далее делимся с вами невероятным рецептом.

Для приготовления вкуснейшей кабачковой лапши вам понадобится:

  • 1 небольшой кабачок;
  • 2 чайные ложки оливкового масла;
  • 5 грецких орехов;
  • 10 граммов сыра пармезан.

Лапша из кабачков: как приготовить

Берем кабачок и нарезаем его тоненькими слайсами. После этого слайсы нужно нарезать на мелкую лапшу. Если у вас есть терка для моркови по-корейски, то можете натереть на ней кабачок.

Далее берем грецкие орехи и натираем их на терке. Сыр пармезан также нужно натереть на терке.

После этого добавляем к нашей лапше орехи, сыр пармезан и заправляем все оливковым маслом. Можете также посолить лапшу по вкусу и добавить в нее немного кунжута или семян чиа. Оставьте лапшу на 10-15 минут и после этого можете пробовать ее. Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить кабачковые оладьи с фетой:

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