Как понять, что в крови зашкаливает холестерин - ответ ученых / Andrew Wiseman / flickr.com

Появление пятен на пальцах ног или изменение цвета на некоторых участках этих конечностей могут свидетельствовать о том, что в крови человека критический уровень холестерина. Об этом сообщает британский портал Daily Express.

Как правило говорят исследователи, самым опасным холестериновым знаком является появление пурпурных пятен на ногах. Такие осложнения характерны в случае, если в крови есть эмболы, которые способствуют сужению или даже закупорке сосудов.

В статье также отмечается, что диагностировать появление таких пятен иногда бывает затруднительно, однако врачи рекомендуют обращать внимание на первые признаки, которые свидетельствуют о возникновении эмбола ‒ к таким симптомам относят усталость, лихорадку, резкую потер веса или аппетита, а также боли в мышцах.

Для того, чтобы избежать осложнений, которые связаны с высоким уровнем холестерина, стоит прислушаться к рекомендациям врачей и стараться вести активный образ жизни, а также отдавать предпочтение тем продуктам, которые содержат ненасыщенные жиры.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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