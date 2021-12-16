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Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

16 декабря 2021, 04:24

В первую очередь, говорит диетолог Татьяна Иванникова, нужно соблюдать определенные правила – для того, чтобы сбить уровень холестерина в организме.

Холестерин
Холестерин / ua.depositphotos.com

Высокий уровень холестерина опасен для тела человека. Известный медик-диетолог Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости, в каких продуктах этого вещества много, а также дала советы по снижению уровня этого вещества в организме.

"Холестерин сам по себе не опасен, но, если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям. Он является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта", — объяснила она.

В первую очередь, говорит Иванникова, нужно соблюдать определенную диету – для того, чтобы сбить уровень холестерина в организме.

"Для того чтобы минимизировать риск повышения холестерина в организме, нужно добавить в свою жизнь физическую нагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр) и транс-жиров (жареные продукты, весь фаст-фуд) на фоне нарушений в работе печени", — добавила специалист.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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