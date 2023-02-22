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Как помыть кошку без стресса для себя и животного

22 февраля 2023, 01:33
Очень часто кошачьи банные процедуры заканчиваются поцарапанными руками хозяина и обидой его любимицы. Как же это исправить?

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Как правильно помыть кошку / Фото ua.depositphotos.com

Кошки - не большие любители банных процедур, за чистотой шерсти они отлично следят и без мыла и мочалки. Но если ваша любимица сильно испачкалась или если вы взяли животное с улицы, то помыть его все же придется. Как же помыть кошку без стресса, ведь очень часто банные процедуры заканчиваются поцарапанными руками хозяина и обидой его любимицы.

Чтобы приучить кошку к купанию, нужно быть терпеливым. Самый идеальный вариант добиться того, чтобы кошка не боялась воды, это приучать ее с самого детства. Если момент упущен, значит нужно действовать пошагово.

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Для начала установите в любимой комнате питомца большую емкость с водой, смочите ему лапы, проведите влажными руками по шерсти. Если кошка начнет убегать, не ругайте и не принуждайте. Со временем животное самостоятельно начнет проявлять интерес к воде.

Чтобы заинтересовать кошку, разместите в воде игрушки - любимица точно захочет поиграть.

Текущая вода привлекает кошек, поэтому открывайте кран на кухне или в ванной комнате.

Посадите кошку в пустую ванну или душевую кабину. Когда животное освоится, постепенно начинайте наполнять емкость теплой водой.

Если кошка категорически не хочет сидеть в ванной, привлеките ее лакомствами.

Как правильно помыть кошку

На дно ванны поместите пластмассовую или деревянную доску и положите любимые игрушки питомца. Воды должно быть не больше 5–7 см, а ее температура - не выше 38–40 °С.

Перед купанием расчешите шерсть питомца и отнесите его в ванную. Одной рукой поглаживайте кота, а второй - поливайте водой от плеч до хвоста. Мордочку и голову лучше протереть влажной тряпкой. Важно, чтобы вода не попала в уши, ведь так животное может заболеть.

Намыльте кошку специальным шампунем и вспеньте. Тщательно смойте средство несколько раз. Очень важно смыть весь шампунь, ведь когда кошка начнет умываться сама, то слижет остатки.

Вытрите кота полотенцем и просушите феном. Ни в коем случае нельзя включать горячий режим, так как есть риск обжечь чувствительную кожу кошки.

Для чистки ушей используйте ватный тампон, но не ватные палочки.

Чем нельзя мыть кошку

Кошку моют специальным шампунем для животных, который можно купить в специализированном магазине. Если у вас его нет, используйте мягкий детский шампунь.

Нельзя использовать какие-либо другие моющие средства, предназначенные для человека, так как они могут щипать глаза вашей кошки или вызвать раздражение кожи.

Что будет, если не мыть домашнюю кошку

Любая кошка - идеальный грумер. Огромное количество времени она проводит за вылизыванием шерсти. Поэтому мыть кошку регулярно и без необходимости не только не нужно, но даже вредно. Дело в том, что кошки во время груминга распределяют по шерсти секрет кожных желез, придающий шерсти блеск, коже — защиту, а кошке — уникальный для сородичей запах.

Когда необходимо купать кошку

  • кошка сильно испачкалась и точно не справится с очищением самостоятельно;
  • кошек бесшерстной породы приходится мыть из-за особенностей физиологии. Их кожа вырабатывает большое количество секрета кожных желез. Если сфинкса или петерболда не мыть, то в складках будет скапливаться коричневый сальный секрет;
  • кошку забрали с улицы или приюта и в ее шерсть въелись неприятные запахи и грязь;
  • при ожирении или в пожилом возрасте кошки и коты теряют способность эффективно вылизывать себя. Чтобы им помочь, необязательно каждый раз прибегать к мытью в ванне — достаточно протереть питомца детскими влажными салфетками.

Ранее Главред писал, почему кошки боятся воды.

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