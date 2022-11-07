Как подготовить сад к зиме: полезные советы от опытных садоводов

Подготовка сада к зиме / goodfon.ru

Урожай собран, листья почти опали, но это не означает, что работы в саду станет меньше. Теперь важно знать, как подготовить сад к зиме, чтобы провести эти работы с пользой для растений.

Уборка листвы и растений

Опавшая листва, пожухлые растения нужно убрать с участка. Эти работы растягиваются на 2-3 месяца, так как они отживают свой срок неравномерно.

Причины, чтобы взять в руки грабли следующие:

опавшие листья не будут мульчей, а лишь закроют землю плотным слоем, что препятствует поступлению кислорода к корням, этот слой не даст испаряться влаге, что приведет к болезням растений;

на них остаются споры грибка, личинки и яйца насекомых, которые перезимуют в земле, а с наступлением тепла атакуют сад;

в процессе гниения листья становятся своеобразной лабораторией для размножения бактерий, которые могут проникнуть под кору и навредить;

убирать их стоит и для сохранения целостности газона, который может преть вместе с ней.

Лучшим решением будет собрать все и отравить в компостную яму. В нее можно собирать всю сухую растительность на протяжении всей осени до момента, когда выпадет снег. Уборку лучше проводить несколько раз и не оставлять ее на последний момент.

Работы с грунтом: вскапывание, удобрение

Консервация сада на зиму – это еще и работа с почвой. После уборки листвы нужно вскопать грунт. Важно потом пройтись граблями, разбивая комья и удаляя все корни. Благодаря этому грунт будет пропускать максимум кислорода, испарять влагу.

Для восстановления химического состава почвы после урожайного лета нужно внести удобрения. Лучше всего использовать комплексные средства, в которых есть все необходимое. Такие удобрения вносятся после определения кислотности грунта с помощью специальных тест полосок.

Наилучшим вариантом будут комплексные минеральные удобрения, в их составе есть азот, фосфат и калий, которые отвечают за развитие зеленой массы растений, созревание плодов и способность противостоять инфекциям, насекомым.

Подготовка деревьев и кустарников

Плодовые деревья также нуждаются в уходе после того, как они отдали все силы плодам. Поэтому стоит знать, как подготовить молодой сад к зиме. С одинаковым вниманием нужно подойти к работе с кустарниками и деревьями.

Обрезка кустарников

Осенью производится санитарная обрезка – удаляются старые ветки кустарника оставляются молодые, которые весной пойдут в рост и дадут урожай. Не должно быть сухих или очень старых побегов. Они являются источником заболеваний.

Убрать нужно все ветки, которым больше 4 лет. До этого срока они дают обильный урожай, а позже происходит его уменьшение и отмирание. Также ликвидируются все изогнутые побеги, лежащие частично на земле. Они могут препятствовать росту молодой смены.

Грунт вокруг таких растений нужно вскопать и убрать из него корни сорняков. Нельзя забывать во время подготовки сада к зиме и о подкормке. Кустарникам понадобятся калийно-фосфортные удобрения.

Обработка стволов и грунта

Особенного внимания требуют плодовые деревья. В первую очередь с них нужно снять оставшиеся плоды, очистить стволы от мха и лишайников, а прикорневую зону обкопать. Стволы нужно обернуть сеткой, чтобы защитить их от посягательств животных.

Взрослые деревья требуют обрезки. Удалять нужно поврежденные, искривленные ветви, а также молодую поросль. Места срезов обязательно обрабатываются садовым варом, чтобы через эти "раны" не проникли бактерии.

Деревья также обкапываются на глубину более 15 см. Именно на это расстояние от поверхности прячутся вредители. Вскапывание позволяет уничтожить насекомых и избавить сад от их атаки весной. В результате садоводы получат обильный урожай и здоровые растения.