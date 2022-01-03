Как и чем мыть натяжной потолок без разводов: советы от производителей

Как и чем мыть натяжной потолок без разводов / коллаж Главред

Хоть натяжные потолки и имеют защитные пропитки, но мыть их все равно нужно. В жилых комнатах специалисты советуют делать это 1-2 раза в год, а на кухне — каждые 2-3 месяц.

В домашних условиях производители рекомендуют мыть натяжной потолок только специальными средствами либо мыльным раствором. В большинстве случаев такой уборки достаточно, чтобы очистить полотно от пыли, строительной грязи, жирного или никотинового налета.

Читайте такжеПроще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытиемВ идеале, мыть натяжной потолок лучше всего мягкой тряпкой или губкой, смоченной в мыльном растворе или в специальном составе, предназначенном для подобных покрытий. Но есть и ещё несколько средств, которые допускается применять в процессе уборки.

Потолки можно мыть средством для окон на основе нашатырного спирта. Оно отлично справляется с локальными загрязнениями, жиром и копотью. Чтобы не испортить покрытие, старайтесь использовать жидкости без красителей в составе.

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