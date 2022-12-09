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Как почистить разделочную доску в домашних условиях: дешевые и доступные способы

9 декабря 2022, 12:38
Дело в том, что любая разделочна доска впитывает в себя все запахи. Также на ней могут образоваться пятна.
Разделочная доска
Как почистить разделочную доску в домашних условиях / скриншот YouTube, pixabay.com

Разделочная доска есть на каждой кухне, а ее очистка в основно заканчивается протиранием и обмыванием под водой, но этого недостаточно.

Дело в том, что деревянная разделочна доска впитывает в себя все запахи. Также на древесине могут образоваться пятна. Мы нашли народные средства, с помощью которых можно избавится как от неприятного запаха, так и от пятен.

Столовый уксус

Отличное и дешевое средство, которое убирает все посторонние запахи, а также обладает дезинфицирующими свойствами.

Если пятна небольшие, то используют 6% уксус. Его наносят на загрязнённую поверхность и оставляют на 10-15 минут. Потом доску моют тёплой водой.

В случае, когда доска очень грязная, берут 9% уксус и разбавляют его водой в пропорции 1:1. Полученную жидкость наносят на всю поверхность доски и оставляют на несколько минут. После этого доску тщательно моют под проточной водой.

Сода

С ее помощью можно отмыть все виды разделочных досок, включая изделия из дерева, пластика, а также фанеры. Как очистить разделочную доску при помощи соды:

  • Небольшое количество соды насыпают на доску и добавляют немного воды.
  • Полученную густую кашицу распределяют по всей поверхности изделия и оставляют примерно на 1 минуту, а затем удаляют при помощи губки.

Сода и уксус

Если пятна очень старые и сода или уксус по отдельности не помогают, то можно попробовать объединить эти два средства и сделать так называемый "двойной удар"

  • Сначала на места загрязнений наносится сода, и тщательно распределяется.
  • Потом сверху наливаем немного уксуса. Это создаст пену, которая уберет и пятна и запахи.
  • Через пять минут средство можно будет смыть водой, а доску вытереть и поставить сушиться.

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Автор: Сергей Кущ
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