Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

Очистить мягкую мебель от пятен в домашних условиях не так уж и сложно / marthastewart.com

Диван, кресла и пуфики являются буквально магнитом для пятен и в последствии неприятных запахов. Многие ломают головы - как вернуть мебели былой вид.

Даже визуально чистая мебель периодически нуждается в обработке. Если на вашем диване нет пятен и засаленности, в нём всё равно могут жить вредные бактерии или пылевые клещи, пишет pushe.

Оказывается, очистить мягкую мебель от пятен в домашних условиях не так уж и сложно, но нужно знать некоторые нюансы.

Сухая чистка мебели

Ее нужно проводить раз в две недели, чтобы не дать пыли скопиться в обивке и наполнителе дивана. Этот метод не удаляет въевшиеся загрязнения, но помогает предотвратить пыльные пятна, из-за которых обивка кажется потускневшей и засаленной.

Пропылесосьте мебель на минимальной мощности с плоской насадкой. Для лучшего эффекта оберните насадку тонкой тряпкой, смоченной в соленой воде. Если диван обит велюром или бархатом, пылесос лучше не использовать — он может вытянуть ворс ткани и испортить внешний вид дивана.

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Читайте такжеКакой продукт поможет очистить организм осенью и зимой - ответ диетологаЕсли обивку нельзя пропылесосить или у вас вовсе нет пылесоса — накройте диван слегка влажной простыней и отбейте его. Так пыль не разлетится по комнате, а осадят на простыне.

Влажное очищение мебели

Проще всего провести влажную чистку моющим пылесосом. Если его нет, воспользуйтесь обычной губкой, чистящими средствами и водой. Подойдут специальные порошки и спреи или "бабушкины средства" — уксус, сода или соль.

После чистки хорошо просушите диван, чтобы избежать неприятного запаха и плесени. Откройте окна — так мебель высохнет быстрее.

Средства для устранения пятен на мягкой мебели

Существует множество средств для выведения пятен и засаленности с обивки. При выборе средства учитывайте особенности обивки: флок нельзя чистить средствами со спиртом, а микрофибру — влажным методом.

Пена для очистки

Моющая пена — универсальное средство для удаления пятен, которое подойдет почти для всех обивок. Пену можно купить в баллонах — ее выдавливают на обивку, как взбитые сливки. Можно самому взбить пену из специального шампуня или порошка, разведенного в воде.

Её наносят на загрязнения и ждут, пока она впитается. Разным средствам нужно разное время, от 15 минут до часа. Остатки пены и влаги собирают пылесосом или чистой тряпкой.

Порошки

Порошки незаменимы, когда нужно провести сухую чистку. Их не нужно разводить с водой, а обивку мочить. Сухой порошок наносят на ткань и втирают щеткой. Когда гранулы поменяют свой цвет, их собирают пылесосом.

Читайте такжеАллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергенаМинус порошка в том, что им сложно удалить пятна крови и другие въевшиеся загрязнения, но с жирными пятнами, грязью и пылью он справится.

Народные средства

Если хотите сэкономить или боитесь, что из-за чистки химическими средствами у вас появится аллергия — применяйте народные способы.

Толченый мел и тальк справятся с жирными пятнами, а соль и сода впитают влагу. Сильные загрязнения и засаленную поверхность удалят спиртовой или уксусный растворы.

Способы удаления различных пятен и разводов

В зависимости от причины загрязнения, существуют и разные способы их удаления.

Чай и кофе

Свежие пятна удалить несложно: натрите их мыльной водой или любым пенящимся средством для чистки мебели. Когда пятно исчезнет, промокните влажное место сухой салфеткой.

Старые пятна можно вывести с помощью раствора уксуса и воды (1:1). Обработайте им обивку и подождите 10 минут, затем протрите сухой тряпкой. Место, где было пятно, промойте теплой водой и просушите.

Кровь

Пятно крови нужно удалять только холодной водой, иначе оно въестся в обивку еще сильнее. Растворите в стакане воды таблетку аспирина или столовую ложку соли и обработайте грязное место. Затем удалите лишнюю влагу сухой салфеткой. При необходимости повторите всё с самого начала.

Жир

Растолченный мел удалит жирные следы. Посыпьте им пятно, немного подождите и соберите мел. Повторите несколько раз. Вместо мела можно использовать тальк или обычную соль.

Моча

Особенно неприятные пятна — от мочи. Их не так просто вывести, поэтому наберитесь терпения и следуйте рекомендациям.

Свежее пятно промокните сухой салфеткой, чтобы наполнитель не успел пропитаться, и приступайте к чистке.

Обработайте обивку раствором уксуса и воды в соотношении 1:3 и подождите несколько часов.

Уберите лишнюю влагу — посыпьте место загрязнения пищевой содой, пока она не станет влажной.

Уберите соду пылесосом или щеткой и протрите пятно салфеткой, смоченной перекисью водорода.

Как отмыть "засаленную" поверхность дивана

Засаленность на обивке обычно появляется в тех местах, где с ней соприкасается голова и руки — на подлокотниках и спинке. Кожный жир с открытых участков тела остается на ткани и смешивается с пылью — так получаются объемные засаленные пятна.

Читайте такжеКак очистить стиральную машину: названы способыОбработайте такие места пеной от специального химического средства или раствором из воды, соды и мыла. Спустя 2-3 часа соберите средство влажной салфеткой. Чтобы границы пятна не были заметны, очистите все изделие.

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