Как навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборки

Секреты уборки, которые помогут навести идеальную чистоту / Фото pixabay.com

Уборка в квартире или доме является, к сожалению, неотъемным занятием. Беспорядок не только сильно угнетает человека, но и может негативно сказаться на здоровье - если дышать пылью изо дня в день, то неизбежны заболевания дыхательной системы.

Главред разбирался, как подойти к генеральной уборке, чтобы дом "блестел", а сам процесс не затягивался на пол дня.

Плинтусы

Именно на полу и под стенами собирается подавляющее большинство пыли, которую можно убрать с помощью специальной насадки для пылесоса или метёлочка для пыли. Не забывайте о щелях между полом и плинтусами.

Если на них есть пятна или подтёки, то необходимо смешайте в ведре тёплую воду с небольшим количеством жидкого мыла и уксуса для обработки поверхности. В конце не забывайте вытереть плинтусы насухо чистой тканью.

Ковёр

Еще одним магнитом для мелкого мусора является ковер. Он легко приводится в порядок без дорогостоящих средств. Смешайте белый уксус с водой в соотношении 1:3, и получите собственный, не менее эффективный раствор, чем продается в магазинах. Смочите в нём щётку и аккуратно потрите ковёр. После обработки удалите излишки влаги чистой тряпкой.

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Деревянные полы

Раствор из четверти стакана яблочного или белого уксуса и 3,7 л тёплой воды идеально справится почти с любыми налетом на полу, но с него для начала нужно убрать пыль и мелкие крошки.

Читайте такжеГенеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартируЗатем налейте раствор в ведро и воспользуйтесь плоской шваброй с тряпкой из микрофибры. Важно! Не мочите полы слишком сильно, так как избыток влаги может испортить поверхности из дерева.

Жалюзи

Чтобы избавиться от пыли на жалюзи, вам понадобиться пылесос с небольшой насадкой щёткой, метёлочка для пыли или тряпка из микрофибры. Если у вас рулонные шторы или деревянные жалюзи, закройте их, пропылесосьте или протрите пыль привычным способом.

Пятна на металле или пластике можно отмыть с помощью тёплой воды, в которую необходимо добавить пару капель жидкого мыла и белый уксус в равных пропорциях.

Шторы и занавески

Прежде всего изучите информацию на этикетке. Если там нет конкретных инструкций насчёт стиральной машины, используйте холодную воду и немного мягкого средства для белья. Шторы и занавески из деликатных материалов, например кружевные, стоит стирать в сетчатом мешке или вручную.

Окна

Сначала пропылесосьте рамы или смахните с них пыль специальной щёточкой. Если на окнах есть решётки и они грязные, помойте их горячей водой с мылом, а затем ополосните чистой водой и дайте высохнуть.

Стёкла можно обработать домашним чистящим средством. Смешайте два стакана воды, полстакана уксуса и четверть стакана медицинского спирта. Нанесите смесь на стёкла и протрите тряпкой из микрофибры.

Мусорное ведро

Уберите из него весь мусор, включая прилипшие ко дну и стенкам остатки еды или упаковки. Помойте ведро под душем, обработайте дезинфицирующим средством со всех сторон, а затем тщательно потрите щёткой с нейлоновыми щетинками. Снова промойте ёмкость водой и дайте хорошенько высохнуть.

Зеркало

Очистить его без разводов поможет средство из половины стакана дистиллированной воды, половины стакана белого уксуса и одной столовой ложки кукурузного крахмала. Смешайте все ингредиенты, залейте в пульверизатор и обработайте зеркало. Протирайте поверхность тряпкой из микрофибры или смятой газетой сверху вниз, повторяя форму английской буквы S.

Читайте такжеВ Черкассах чиновники заплатили за уборку несуществующего снегаТрудно очищаемые пятна можно убрать с помощью тряпки, смоченной в спирте. Сначала протрите сложные места таким образом, а затем используйте воду, уксус и кукурузный крахмал.

Настольные лампы

По абажурам из ткани сначала пройдитесь тряпкой из микрофибры или пылесосом со специальной насадкой, чтобы убрать пыль. Затем наполните ванну тёплой водой, добавьте пару капель мягкого стирального порошка или средства для мытья посуды, опустите в ванну абажур и потрите тряпкой из микрофибры. Слейте грязную воду и сполосните ткань, а затем дайте ей высохнуть.

Мебель

Сначала пропылесосьте её. Затем смешайте в маленьком ведёрке тёплую воду и половину чайной ложки средства для мытья посуды. Немного смочите в растворе щёточку для мебели и аккуратно обработайте обивку мелкими взмахами. В конце протрите поверхность чистой и слегка влажной тряпкой.

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