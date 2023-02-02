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Как победить плесень на цветах: 5 безопасных средств, которые есть в каждом доме

2 февраля 2023, 11:19
Расскажем о причинах появления плесени в цветочном горшке и о характерных признаках.
Чем полить цветы чтобы не было плесени
Чем полить цветы чтобы не было плесени / ua.depositphotos.com

Красота и уют квартиры кроются в отдельных деталях. Одной из них, бесспорно, являются комнатные цветы. Они радуют своей зеленью и цветами даже, когда за окном лютые морозы. Однако цветы, как и любой живой организм, могут болеть. Одной из самых распространенных проблем становится плесень. Она распространяется на корни и листья, что приводит к гибели. Поэтому многие владельцы задаются вопросом, чем полить цветы, чтобы не было плесени. Перед тем, как бороться с напастью, нужно знать о причинах ее появления.

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В цветке появилась плесень: причины

Бороться с проблемой можно только после того, как она выявлена. Найти плесень достаточно просто. Она начинается с полупрозрачной пленки на поверхности грунта в горшке. Белая плесень на цветах, грунте и горшках представляет собой грибок, который активно распространяется во влажной среде. Чтобы узнать, как бороться с проблемой нужно знать о причинах ее появления:

  1. Слишком много влаги – наиболее распространенная причина появления плесени в цветах. Если грунт постоянно влажный, то плесень начинает активно разрастаться, захватывая корневую систему цветка.
  2. Застой воды – это еще одна причина, которая может провоцировать размножение грибковых паразитов. Она актуальна для растений, которые посажены в емкости без дренажных отверстий на дне.
  3. Некачественный грунт. Причина появления плесени в горшке может крыться в уже зараженном грунте. Такая проблема появляется, если грунт для цветов набирать во дворе.
  4. Высокая влажность воздуха также может сыграть решающую роль в появлении проблемы. Если воздух очень сырой, то в грунте распространится плесень.

Особое внимание нужно уделять растениям, которым жизненно необходим обильный полив. Так как они подвержены этой проблеме больше других растений.

Чем опасна плесень в горшке

Пленка или белый налет на почве, корнях и самом растении рано или поздно приведет к гибели цветка. Поэтому важно выявить ее на начальной стадии развития. Плесень на комнатных цветках приводит к следующим проблемам:

  • изменяется минеральный состав и кислотность почвы, что приводит к нарушению питания растения;
  • поражение корневой системы – пленка на грунте или налет препятствуют впитывания влаги, ее испарению, циркуляции воздуха;
  • плесень распространяется с цветка на окружающие предметы – подоконник, откосы другие цветы.

В связи с этим необходимо искать пути, как избавиться от плесени в цветочном горшке, чтобы спасти растения и чистоту в квартире.

Как убить плесень в цветочном горшке: народные средства

Бороться с проблемой можно с помощью магазинных средств, а можно использовать подручные средства и не ждать, когда откроется магазин. В процессе эффективного метода, как убить плесень в цветочном горшке, нужно начинать с простого и переходить к более сложным.

Предлагаем несколько простых и эффективных способов, народные средства от плесени в цветочных горшках:

  1. Пересадка. Если враг обнаружен на начальной стадии развития, то нужно пересадить цветок в свежий грунт и новый горшок.
  2. Активированный уголь может помочь в борьбе за здоровье растений. Препарат нужно превратить в мелкую крошку и смешать с грунтом. Для этого понадобиться горсть таблеток. Через неделю цветок пересаживают в новый грунт и горшок.
  3. Если обнаружена плесень в цветочном горшке, лимонная кислота может помочь спасти ситуацию. 1 чайная ложка на каждые 500 мл воды помогут убить грибок, но стоит быть осторожным при поливе прихотливых растений.
  4. Сода от плесени в цветочных горшках – еще один действенный способ избавиться от врага. Она является безопасным противогрибковым средством, препятствует размножению. Ее засыпают в верхней слой грунта. Также можно соду развести в пропорции 3 столовых ложки на 10 литров воды и поливать полученным раствором цветы. В раствор можно добавить немного хозяйственного мыла и протереть листья и ствол.
  5. Победить плесень в цветочном горшке поможет марганцовка. Ее разводят в пропорции 2 грамма на 10 литров воды. Раствором можно поливать растения, а также протирать листья и ствол, чтобы убрать грибок с надземной части.

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