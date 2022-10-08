Комнатный цветок миллионер: какие цветы приносят удачу и деньги

Растение на удачу: что важно знать / Фото pixaby

Нередко в погоне за удачей и достатком обращаются к самым экзотическим способам. Для привлечения материального благополучия зачастую используют такой метод, как высаживание денежных растений в доме.

Насколько действенные такие уловки и какие растения считаются приносящими удачу и богатство в дом. Есть сразу несколько видов цветов и растений, которые называют денежными.

Одним из них считается обыкновенная фиалка. Несмотря на то, что фиалка имеет большое число расцветок и сортов, она положительно влияет на ауру богатства и достатка в доме. Этот цветок по праву считается приносящим удачу своим хозяевам. Единственное условие – не забывайте заботиться и ухаживать за фиалкой, и она создаст в доме атмосферу достатка и благополучия.

Денежным деревом нередко называют толстянку. Не исключено, что такую славу растение заслужило из-за того, что листья имеют округлую форму. А при высыхании на полу они становятся серебристого цвета, отдаленно напоминая монеты, что и приносит ей славу денежного дерева. Однако важно помнить, что земляной ком в горшке толстянки не должен пересыхать, а осенью и зимой, когда наступит дефицит солнца, денежный цветок можно переставить в южную сторону.

Одним из самых распространённых растений во многих домах является кактус. При этом их также считают приносящими удачу и богатство. Вероятно, из-за особенностей строения кактус считается растением, которое отпугивает воров. В то же время своим хозяевам кактус дает положительную энергетику и благотворно влияет на успехи в делах.

Правильную, "заряженную" энергетику в дом способна принести герань. Давно замечено, что этот цветок приносит хозяевам достаток и удачу. Многие советуют размещать герань рядом с другими цветущими цветками. Однако помните, что герань стоит ставить в хорошо освещённое место, а на окнах, выходящих на север, или на нижних затененных этажах, растение будет страдать от нехватки света.

Еще одним денежным деревом называют лимон. Утверждается, что излучаемая лимоном энергетика приносит в дом гармонию, а также помогает достигать успеха и бизнесе. При этом обратите внимание на то, что размещать лимон стоит на южной и восточной сторонах. При этом если он слишком много пребывает под лучами солнца, лимон стоит затенять (например марлей).

ТОП комнатных растений, притягивающих богатство

Лимонное дерево;

Толстянка (Крассула);

Лилия;

Герань;

Антуриум;

Маранта тростниковая (Аррорут);

Фиалка;

Бамбук;

Кактус.

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