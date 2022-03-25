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Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

25 марта 2022, 15:06

Чем заменить субстрат для орхидей, если купить его негде? Грунт для орхидей можно сделать своими руками. Понадобятся лишь четыре ингредиента.

орхидея, пересадка
Весна - идеальное время для пересадки орхидей / Фото ua.depositphotos.com

Война в Украине принесла огромные перемены в нашу жизнь. Многие вещи, которые раньше были самыми обыденными, теперь кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Например, сейчас не в каждом городе можно пойти в цветочный магазин и купить горшки и грунт для того, чтобы провести стандартную для любого цветовода процедуру - пересадку цветов. Но даже если вы не запаслись заранее всем, что необходимо, выход из ситуации есть. Сегодня Главред решил разобраться, как пересадить орхидею весной и чем заменить субстрат для орхидей.

Пересадка орхидей весной

Весна - идеальное время для пересадки тропической красавицы. Желательно проводить эту процедуру каждые 2-3 года.

Как понять, что ваша орхидея нуждается в пересадке? Вот основные признаки:

  • появился запах сырости, плесени;
  • субстрат почти полностью осел и смялся;
  • есть признаки заражения субстрата вредителями;
  • горшок стал тяжелее после полива, чем раньше;
  • внутренние стенки вазона покрыты плесенью или зеленым налетом;
  • листья орхидеи начали терять тургор;
  • растению не хватает места в вазоне;
  • корни начали загнивать и стали коричневого цвета.

Каким должен быть грунт для орхидей

Основу грунта для орхидей должна составлять измельченная древесная кора. Также могут быть добавлены древесный уголь, мох сфагнум, перлит, речной песок и другие компоненты. Идеальный вариант - купить специальный субстрат в специализированном магазине.

Как приготовить грунт для орхидей в домашних условиях

Субстрат для орхидей можно приготовить своими руками. Для этого вам понадобятся четыре ингредиента.

1. Мох-сфагнум.

Лучшее время для сбора мха - весна. Его можно найти в лесу. Когда растаял снег, в низинах застаивается талая вода, образуя небольшие болотца, которые пробуждают рост спор сфагнума.

Мох-сфагнум можно использовать для посадки как в сухом, так и во влажном виде. Хранить его можно двумя способами:

  • заморозить в порционных индивидуальных пакетах;
  • подсушить в тени, расфасовать по пакетам и хранить в сухом темном месте.

2. Сосновая кора.

Этот ингредиент субстрата для орхидей можно собирать круглый год.

Кору желательно собирать с поваленных сосен или возле их подножия. Куски коры должны быть плотными, толщиной не менее 1-2 см. Следите, чтобы случайно не взять кусок, испорченный короедами.

Чтобы не занести в субстрат для орхидей насекомых, кору можно просушить в духовке в течение пяти минут при самой минимальной температуре. Дверца духовки должна быть открыта.

3. Корни папоротника.

Их также выкапывают весной (до момента образования листьев) или поздней осенью.

Корневище нужно высушить в помещении, которое хорошо проветривается. Хранить корни папоротника можно в темном месте в плотно закрытой таре.

4. Древесный уголь.

Понадобится одно тлеющее полено любого дерева из костра. Когда оно остынет, нужно разбить его на угольки.

Важно! При распалке костра нельзя применять разжигающие смеси.

В качестве разрыхлителя субстрата для орхидей можно применить битый кокосовый или грецкий орех.

орхидея, пересадка
Субстрат для орхидей можно приготовить в домашних условиях / Фото ua.depositphotos.com

Как сделать грунт для орхидей своими руками

Субстрат для орхидей можно смешивать по своему усмотрению, а потом корректировать в зависимости от того, как цветок реагирует.

Большую часть субстрата должна составлять сосновая кора, смешанная с древесным углем. Также нужно добавить немного нарезанного сфагнума и корни папоротника.

Если вы заметите, что корни орхидеи долго просыхают, значит нужно добавить больше коры и древесного угля. Если же листья скукоживаются, а воздушные корни усыхают, значит растению не хватает влаги и нужно добавить больше сфагнума, корней папоротника или немного кокосовых чипсов.

Как пересаживать орхидею - видео:

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