Как оживить увядшие комнатные цветы: поможет один дешевый препарат

Зимой комнатные растения, так же как и люди, страдают из-за недостатка солнечного света и могут начать увядать. Чтобы оживить любимые цветы и дать им новые силы для развития и цветения, можно применить дешевое средство, которое можно купить в любом цветочном магазине. Уже после первого применения препарата Циркон зеленые любимцы преобразятся.
Что такое Циркон
Циркон — биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья - эхинацеи пурпурной.
Циркон малотоксичен для человека, животных, не опасен для рыб, полезных насекомых и пчел. Кроме того, этот препарат не накапливается в почвах, не загрязняет грунтовых и поверхностных вод, не фитотоксичен.
Циркон нужно хранить отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 С.
В случае расслаивания препарат нагревают до комнатной температуры и встряхнуть.
Чем полезен Циркон для растений
Циркон укрепляет иммунитет цветов, активирует все физиолого-биохимические процессы. Эта добавка на клеточном уровне помогает растениям развиваться и восстанавливаться в ускоренном темпе.
Благодаря циркону цветы наращивают новые побеги и корешки, меньше болеют и легче переносят стресс.
Если опрыскивать Цирконом растения, то препарат будет стимулировать цветение.
Этот препарат рекомендуется применять для комнатных растений, если цветок был поражен насекомыми, вредителями или в результате обильного полива развилась гниль.
Циркон для растений - как разводить
На 2 литра воды понадобится три капли средства либо одна ампула вещества на 10 литров воды. Жидкость тщательно перемешивают, а затем вносят по листу. Дополнительно можно распылить средство у корней.
Кстати, Циркон полезен не только для комнатных цветов. Средство походит для садовых и огородных культур. Особенно его любят помидоры, перцы, капуста.
Кроме того, Циркон используют для замачивания семян и саженцев перед посадкой. Семена выдерживают в растворе не более 8 часов, а саженцы деревьев, кустарников, многолетников оставляют на ночь.
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