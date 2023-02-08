Как легко пересадить кактус: пошаговая инструкция

Природа наградила кактусы острыми колючками, поэтому пересадка этого растения - задача не самая простая, но вполне выполнимая.

Как пересадить кактус, чтобы не уколоться / Фото pixabay.com

Кактус - популярное экзотическое растение, которое выращивают многие цветоводы. И хотя уход за ним не очень сложен, все же кактус нуждается в заботе. В частности, кактус нужно время от времени пересаживать. А так как природа наградила этот подвид суккулентов острыми колючками, пересаживание кактуса - задача не самая простая. Главред разобрался, как пересаживать кактусы и не уколоться.

Как понять, что пора пересаживать кактус

Кактусы растут довольно медленно, поэтому растение не нуждается в ежегодной пересадке.

Молодые кактусы, которые быстро растут, можно пересаживать каждый год.

Кактус возрастом от 2 до 5 лет пересаживают через 2-3 года. Более взрослые кактусы - через 3-5 лет и в более просторный горшок, когда становится очевидно, что в нынешнем вазоне растению тесно.

В случае низкорослых, особенно шаровидных видов, лучше подождать, пока размеры шара достигнут края горшка.

Определить, что кактусу нужна пересадка, можно по его корням. Если корни образовали плотный ком, растение пора пересаживать. Понять, что корням тесно в горшке, можно, пощупав горшок, особенно если он пластиковый. Вазон должен быть жестким и не прогибаться под пальцами. Кстати, если корни кактуса выходят с дренажных отверстий, это не всегда означает, что кактус нуждается в пересадке. Если он цветет и наблюдается стабильный прирост, значит пересаживать пока не стоит.

Когда лучше всего пересаживать кактус

Пересаживать кактус в принципе можно в любое время года, но цветоводы рекомендуют проводить эту процедуру в конце зимы или в начале весны.

Перед пересадкой растение не поливают три-четыре дня. Дело в том, что корни при пересадке повреждаются. Если они будут влажными, то может появиться инфекция и гниль.

Как легко пересадить кактус

Так как кактусы - колючие растения, при пересадке можно пораниться. Чтобы избежать уколов колючками, оберните кактус сбоку полоской сложенной в несколько слоев газеты, полотенцем или куском ткани, используйте плотные перчатки или рукавицы для духовки. Также можно вытащить кактус с помощью металлических кухонных щипцов или обмотать кактус малярным скотчем или строительной пенкой.

Кактус ни в коем случае нельзя выкапывать. Чтобы достать растение, нужно одной рукой держать горшок, а второй - кактус. Далее попробуйте осторожно провернуть вазон - растение должно легко выскользнуть.

Если не удается легко вынуть растение, попробуйте постучать о край стола, чтобы разбить земляной ком. В крайнем случае разрежьте или осторожно разбейте горшок.

Если на дне горшка есть черепок, то в дренажное отверстие можно вставить карандаш и попробовать выдавить корневой ком.

Какой горшок для кактуса выбрать

Кактус пересаживают в горшок на один размер больше. Диаметр нового горшка должен быть больше предыдущего на 2-3 см. В вазоне обязательно должны быть дренажные отверстия. Они помогут избавиться от лишней влаги при поливе.

Комнатные кактусы с развитым корневищем лучше сажать в глубокие горшки, а кактусам, у которых корневая система напоминает пучок волокон, нужна широкая емкость.

Кактус можно пересаживать в любое время года / Фото pixabay.com

Можно ли сажать кактусы в обычную землю

Опытные кактусоводы говорят, что в простой земле есть всё необходимое для успешного роста и цветения растения. Главное – структура земли. Она должна быть рассыпчатой и хорошо пропускать влагу и воздух.

Таким образом, землю для кактуса можно взять с огорода, дачи, лесополосы. Желательно, чтобы земля была чистая, без травы, перегноя, веточек.

Чтобы убить всех вредителей, землю во влажном состоянии нужно прогреть в микроволновке при средней мощности 10-15 минут, потом добавить песок, камешки или крупнозернистый речной песок.

Если вам не хочется возиться со смешиванием, то можно купить специальный торфяной субстрат для кактусов. Он не требует предварительной стерилизации и подготовки.

Также суккуленты хорошо себя чувствуют в кокосовом субстрате.

Как пересадить кактус - пошаговая инструкция

Насыпьте немного грунта на дно нового горшка.

Сверните несколько листов бумаги или газеты шириной около десяти сантиметров. Оберните бумагу вокруг кактуса и используйте ее как "ручку", чтобы достать растение.

Переверните вазон на бок и осторожно потяните растение. Если кактус посажен в пластиковый горшок, следует обжать вазон с боков, чтобы разрыхлить субстрат. Если кактус растет в глиняном горшке и его корни приросли к стенкам, аккуратно проведите ножом между стенкой и субстратом.

Прежде чем поместить кактус в новый горшок, нужно проверить корневую систему. Все гнилые участки удаляются острым стерильным инструментом, а ранки обрабатываются древесным углем.

Удерживая кактус через газету, осторожно поместите его по центру нового горшка и добавьте грунт по бокам вазона, чтобы земля равномерно распределилась со всех сторон.

Почва должна доходить только до корневой шейки кактуса. Если под землей окажется часть стебля, она начнет гнить.

Поливать кактус после пересадки нельзя. Первый полив осуществляют через 5-7 дней, а слабые и больные растения можно будет полить не раньше, чем через 10-14 дней.

Далее следует соблюдать умеренный режим полива, по мере полного пересыхания почвы.

Подкормку кактуса осуществляют каждые 2-4 недели при поливе, используя удобрение для кактусов.

Смотрите видео - Как пересадить кактус за 5 минут:

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