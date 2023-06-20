Как оживить пожелтевшие огурцы: гениальный лайфхак творит настоящие чудеса

Нередко огородники сталкиваются с неприятностью – урожай огурцов подвергается угрозе. Одним из тревожных признаков является пожелтение огурцов. У многих это вызывает обоснованное беспокойство.
Отметим, что пожелтевшие огурцы есть можно, однако причина такого состояния может крыться в недостаточном поливе. Дачники хорошо знают, что в таком случае урожай не порадует сочными и вкусными плодами.
Кроме того, к желтизне огурцов также может привести то, что для их полива используется слишком холодная вода.
Как оживить пожелтевшие огурцы
В случае, если огурцы заметно желтеют, можно обработать раствором аммиака.
Порядок действий:
- 4 столовые ложки аммиака разведите в 10 литрах воды;
- полученной смесью поливайте по 1 литру под куст.
Процедуру необходимо повторять раз в 2 недели
Чем обрабатывать пожелтевшие огурцы
Если вы заметили заметное пожелтение огурцов, можно попробовать молочно-мыльный "коктейль".
Порядок действий:
- возьмите ведро с 10 литрами воды;
- добавьте туда литр молока, 20 граммов хозяйственного мыла и 30 капель йода.
Полученной смесью можно бороться с желтизной огурцов.
Что делать если огурцы желтеют и засыхают
Не секрет, что огурцы предпочитают достаточный полив и плохо реагируют на нехватку воды. Если огурцы не получают достаточного количества влаги, тогда они могут желтеть, засыхать и терять урожай. В жаркую погоду важно следить за состоянием почвы и вовремя проводить полив огурцов. Если погода не сильно жаркая, тогда полив огурцов можно проводить трижды в неделю.
Чем подкормить пожелтевшие огурцы
Если вы заметили очевидное пожелтение листьев огурцов, это может свидетельствовать о дефиците калия.
Для решения проблемы рекомендуются несколько вариантов:
- сульфат калия;
- калиевая селитра;
- монофосфат калия;
- калимагнезия;
- древесная зола.
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