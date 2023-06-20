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Как оживить пожелтевшие огурцы: гениальный лайфхак творит настоящие чудеса

Алексей Тесля
20 июня 2023, 03:05
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Что делать если огурцы желтеют и засыхают - огородники знают простой, но действенный прием.
огурцы
Чем полить огурцы от жёлтых пятен / Instagram/pyshok_frm

Нередко огородники сталкиваются с неприятностью – урожай огурцов подвергается угрозе. Одним из тревожных признаков является пожелтение огурцов. У многих это вызывает обоснованное беспокойство.

Отметим, что пожелтевшие огурцы есть можно, однако причина такого состояния может крыться в недостаточном поливе. Дачники хорошо знают, что в таком случае урожай не порадует сочными и вкусными плодами.

Кроме того, к желтизне огурцов также может привести то, что для их полива используется слишком холодная вода.

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Как оживить пожелтевшие огурцы

В случае, если огурцы заметно желтеют, можно обработать раствором аммиака.

Порядок действий:

  • 4 столовые ложки аммиака разведите в 10 литрах воды;
  • полученной смесью поливайте по 1 литру под куст.

Процедуру необходимо повторять раз в 2 недели

Чем обрабатывать пожелтевшие огурцы

Если вы заметили заметное пожелтение огурцов, можно попробовать молочно-мыльный "коктейль".

Порядок действий:

  • возьмите ведро с 10 литрами воды;
  • добавьте туда литр молока, 20 граммов хозяйственного мыла и 30 капель йода.

Полученной смесью можно бороться с желтизной огурцов.

Что делать если огурцы желтеют и засыхают

Не секрет, что огурцы предпочитают достаточный полив и плохо реагируют на нехватку воды. Если огурцы не получают достаточного количества влаги, тогда они могут желтеть, засыхать и терять урожай. В жаркую погоду важно следить за состоянием почвы и вовремя проводить полив огурцов. Если погода не сильно жаркая, тогда полив огурцов можно проводить трижды в неделю.

Чем подкормить пожелтевшие огурцы

Если вы заметили очевидное пожелтение листьев огурцов, это может свидетельствовать о дефиците калия.

Для решения проблемы рекомендуются несколько вариантов:

  • сульфат калия;
  • калиевая селитра;
  • монофосфат калия;
  • калимагнезия;
  • древесная зола.

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