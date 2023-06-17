Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

Сколько нижних листьев обрывать у помидоров - важные советы опытных огородников.

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Как убирать листья у томатов в теплице / Instagram/nuleviye_dachniki

Помидоры давно являются завсегдатаем на грядках у дачников и огородников. Этот овощ пользуется заслуженной любовью и популярностью.

Однако нередко возникает вопрос о том, нужно ли обрывать нижние листья у рассады помидор. Ответ на него поможет получить хороший урожай.

Какие листья у томатов нельзя обрывать

Опытные огородники помнят о важности удаления у томатов нижних листьев. При этом не стоит забывать и об удалении листовой пластинки, которая явно засыхает. При этом не имеет принципиального значения то, где именно расположены листья, в самом низу или немного выше по растению.

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Какие листья можно обрезать у помидор

По мере роста томата нижние 5-6 листьев можно убирать в любой фазе и в любой момент. Это и впрямь делается для лучшей вентиляции воздуха в прикорневой зоне. И те листья, которые соприкасаются с землей, когда растение уже подвязано на шпалеру, конечно, тоже убираются.

Когда обрывать листья у томатов

При определении времени серьезной чистки томатов обращайте внимание на состояние растения. Серьезно взяться за прореживание нижних листочков можно в случае, если вы уверены в том, что рассада уже окрепла и подросла. Обычно для этого требуется от недели до полутора недель. И лишь в случае укрепления растения, можно взяться за удаление ненужных листков.

Сколько нижних листьев обрывать у помидор

Нередко можно услышать рекомендацию о том, что обрывать необходимо не более двух или трех нижних листков. Процедуру рекомендуется повторять до двух раз в неделю. Однако все зависит от состояния растения и иногда приходится удалять и больше. При этом стоит помнить золотое правило – обращайте внимание на состояние кисти и если еще не завязались все плоды, тогда следует сохранять над кистью вверху большую часть листьев.

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