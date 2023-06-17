Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

Помидоры давно являются завсегдатаем на грядках у дачников и огородников. Этот овощ пользуется заслуженной любовью и популярностью.
Однако нередко возникает вопрос о том, нужно ли обрывать нижние листья у рассады помидор. Ответ на него поможет получить хороший урожай.
Какие листья у томатов нельзя обрывать
Опытные огородники помнят о важности удаления у томатов нижних листьев. При этом не стоит забывать и об удалении листовой пластинки, которая явно засыхает. При этом не имеет принципиального значения то, где именно расположены листья, в самом низу или немного выше по растению.
Какие листья можно обрезать у помидор
По мере роста томата нижние 5-6 листьев можно убирать в любой фазе и в любой момент. Это и впрямь делается для лучшей вентиляции воздуха в прикорневой зоне. И те листья, которые соприкасаются с землей, когда растение уже подвязано на шпалеру, конечно, тоже убираются.
Когда обрывать листья у томатов
При определении времени серьезной чистки томатов обращайте внимание на состояние растения. Серьезно взяться за прореживание нижних листочков можно в случае, если вы уверены в том, что рассада уже окрепла и подросла. Обычно для этого требуется от недели до полутора недель. И лишь в случае укрепления растения, можно взяться за удаление ненужных листков.
Сколько нижних листьев обрывать у помидор
Нередко можно услышать рекомендацию о том, что обрывать необходимо не более двух или трех нижних листков. Процедуру рекомендуется повторять до двух раз в неделю. Однако все зависит от состояния растения и иногда приходится удалять и больше. При этом стоит помнить золотое правило – обращайте внимание на состояние кисти и если еще не завязались все плоды, тогда следует сохранять над кистью вверху большую часть листьев.
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