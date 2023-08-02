Как отстирать кетчуп от белой футболки: 2 действенных способа с идеальным результатом

Пятна от кетчупа нужно выводить как можно быстрее, ведь время в этом случае работает не в нашу пользу.

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Как отстирать кетчуп от белой футболки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Белая одежда – это классика, которую любит носить большинство людей, даже несмотря на то, что она является не совсем практичной. Всем приятно прийти в гости или выйти на прогулку с друзьями в белой футболке или блузке, однако если застолье закончится с пятнами на такой одежде, настроение может быть испорчено. Особенно сложной может быть задача, если придется искать способ, как отстирать кетчуп от белой футболки. Ведь такие пятна достаточно быстро остаются свой след и имеют тенденцию не очень хорошо отстирываться.

Главред попытался разобраться, как вывести пятно от кетчупа на белой футболке, чтобы от не осталось ни следа.

Отстирывается ли кетчуп из белого? Да, но для идеального результата действовать нужно очень быстро. Такой соус имеет в своем составе природный краситель интенсивного цвета, а также жировую основу. Поэтому если у вас появилось такое пятно на одежде, ни в коем случае не оставляйте его "на завтра". Ведь день или два задержки могут спровоцировать более сильное закрепление пятна, и тогда вывести его, не оставив следа, будет очень трудно.

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Перед тем, как выводить пятно, нужно собрать с поверхности одежды остатки кетчупа, чтобы они не навредили еще больше. Но при этом стоит действовать осторожно – нельзя сильно давить на ткань, чтобы пятно не въелось еще больше.

После этого стоит промыть загрязненный участок под проточной холодной водой. Горячая вода в этом случае может лишь навредить, ведь поможет пятну еще сильнее закрепиться.

Далее можно воспользоваться одним из предложенных способов, как избавиться от такого пятна.

1. Перекись водорода

После того, как соберете все остатки соуса с футболки и промоете ткань под холодной водой, нужно замочить вещь в воде с моющим средством, которое имеет отбеливающий эффект, на 20-30 минут. После этого нужно залить пятно перекисью водорода, чтобы средство полностью покрывало загрязнение, оставить на 30-40 минут, а затем смыть и постирать привычным способом.

2. Пищевая сода

Также нужно сперва выполнить шаги, описанные выше – собрать остатки кетчупа и промыть пятно под холодной водой. Далее нужно развести в воде небольшое количество соды, чтобы получилась смесь консистенции, как кашица. Нанести эту смесь на пятно, немного втереть и через 20 минут смыть. Далее вещь постирать с порошком, который имеет в своем составе отбеливатель.

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