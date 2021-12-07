Как отчистить духовку: нужны всего лишь подручные средства и 5 минут времени

Духовку можно легко и быстро отчистить

Каждая хозяйка во время уборки сталкивается с ужасной проблемой - грязной духовкой. Как ни крути, но эту технику очень трудно отмыть, особенно, если жир и нагар устарели.

Однако на сегодняшний день, кроме сильнейших "химий" существует и множество других эффективных методов для чистки духовки. И все они возможны за счет подручных средств, которые есть в каждом доме.

К примеру, лимонная кислота или лимон - смешайте лимонный сок и воду в равных пропорциях. Смочите губку в жидкости и обработайте ею стенки духовки. Достаточно оставить это на полчаса-час, а затем просто вытереть чистой влажной тряпкой.

То же самое повторяем и с лимонной кислотой.

Если обработать духовку нашатырным спиртом и оставить на ночь, то утром духовой шкаф будет достаточно просто протереть.

Также помогут отчистить духовку перекись и сода. Для это 3% перекись водорода смешать с ¼ стакана соды и нанести средство на стенки духовки, оставив на несколько часов. Затем нужно протереть духовой шкаф влажной тряпкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать красивый и современный ремонт в квартире.