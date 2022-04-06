Как определить возраст кота: названы пять способов

Как и у людей, у некоторых кошек зубы хуже, чем у других / ua.depositphotos.com

Часто потенциальный хозяин домашнего животного задается вопросом: как определить возраст кота.

Как узнать, какой возраст у кота

Ведь для того, чтобы правильно ухаживать за домашним любимцем, нужно верно определить его возраст и в соответствии с ним, подобрать правильный уход и питание.

Издание PetMed определило шесть главных способов, по которым можно узнать молодой кот или старый.

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Зубы и вес могут помочь вам рассчитать возраст кота. Чем моложе кошка, тем легче ветеринарам определить, когда она родилась.

"Такие факторы, как размер и зубы кошки, могут быть очень полезными для определения возраста", — говорит доктор Стивен Хорват, клинический доцент Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Огайо.

Показателем возраста, на который можно ориентироваться у кошек, являются их зубы. Молочные зубы у котенка начинают прорезаться, когда им около 2 недель, и заканчиваются, когда им около 8 недель. Затем, примерно в 4 месяца, молочные зубы начинают выпадать, а взрослые начинают прорезываться. К 7 месяцам у кошки должны быть все взрослые зубы.

"Когда это происходит, по зубам очень сложно определить, сколько лет кошке", — говорит доктор Хорват.

Доктор Хорват отмечает, что, хотя становится все труднее определить возраст кошки по ее зубам, когда все взрослые зубы полностью прорезались, это не невозможно.

"Мы также можем обратить внимание на износ зубов, а также накопление зубного камня в качестве подсказки к возрасту кошки", — говорит он. "Обычно, если мы видим немного зубного камня, особенно на щечных зубах кошки (зубы, которые проходят по бокам кошачьего рта), этой кошке от 1 до 2 лет. Чем больше накапливается зубного камня, тем, вероятно, старше кошка".

Однако, как и у людей, у некоторых кошек зубы хуже, чем у других. У молодой кошки может быть много зубного камня, а у старшей — очень мало. Таким образом, использование зубного камня в качестве единственного индикатора возраста является гораздо менее точным, чем могут надеяться многие владельцы.

Гингивит (воспаление десен) также не является надежным показателем возраста. У некоторых кошек тяжелый гингивит развивается в очень молодом возрасте, в то время как у других заболевание не развивается до тех пор, пока на зубах не скапливается зубной камень.

"До тех пор, пока кошкам не исполнится от 4 до 6 месяцев, хорошее эмпирическое правило состоит в том, что они прибавляют в весе по 450 грамм каждый месяц", — объясняет доктор Хорват. "Итак, 1200-килограммовому котенку 3 месяца, 2,5 — 4 месяца, и так далее примерно до 6-месячного возраста".

Кот / ua.depositphotos.com/

Однако доктор Нэппир говорит, что этот метод не является надежным. "Если у кошки плохое здоровье, вес больше не является надежным показателем возраста".

Помимо зубов, ветеринары могут также посмотреть на глаза вашей кошки, чтобы определить возраст.

Примерно в возрасте 6 или 7 лет хрусталики кошачьих глаз становятся более плотными, что мало чем отличается от того, что происходит с людьми в возрасте около 40 лет. "Если вы посмотрите в офтальмоскоп, вы увидите небольшое помутнение примерно в этом возрасте", — объясняет доктор Хорват.

Это не очень заметно для владельцев, пока кошке не исполнится около 10 лет — тогда их глаза могут начать выглядеть немного мутными.

Доктор Нэппир добавляет, что осмотр помутневших глаз — это то, что должны делать ветеринары, особенно когда кошка моложе. "Это довольно надежная система с набором стандартов, но владельцы не могут делать это дома, не имея определенных инструментов и знаний", — говорит он.

По мере взросления кошек их радужная оболочка (цветная часть глаза) может изменяться. Называется атрофия радужной оболочки, внутренняя часть радужной оболочки может разрушиться, так что зрачок вашей кошки не станет таким маленьким, как раньше. Или иногда внутренний край радужной оболочки становится волнистым.

В любом случае, это нормальное возрастное изменение, которое не причиняет вашей кошке боли или проблем.

Кошки очень дотошны, когда дело доходит до ухода за шерстью, и большинство молодых кошек будут поддерживать свою шерсть в первозданном виде. Однако, как только кошки достигают определенного возраста, они могут не так тщательно ухаживать за собой, как раньше.

"Многие факторы могут привести к тому, что кошка потеряет способность хорошо ухаживать за собой. Проблемы с зубами, в частности, могут привести к тому, что кошка перестанет ухаживать за собой, потому что это болезненно. Они также могут набирать вес по мере взросления, что, в свою очередь, затрудняет доступ к определенным местам", — говорит доктор Хорват.

Артрит может быть еще одним фактором, так как искривления, необходимые для достижения всех частей тела, становятся болезненными. "Потеря способности ухаживать за шерстью более заметна у среднешерстных и длинношерстных кошек", — добавляет доктор Хорват.

Отведите кошку к ветеринару для оценки состояния здоровья. Большинство кошек, которые живут достаточно долго, в конечном итоге испытывают изменения в своей анатомии и физиологии, которые могут быть обнаружены ветеринарами.

Например, некоторые заболевания, такие как болезни почек или повышенная активность щитовидной железы, довольно часто встречаются у пожилых кошек, но относительно редко встречаются у молодых. Доктор Хорват говорит, что пожилые кошки часто становятся "неспособными перерабатывать белки так же легко, поэтому они теряют много белка, который они едят, и начинают терять вес".

Но независимо от возраста вашей кошки, вы можете помочь сохранить здоровье своей кошки многими способами — поощряя физические упражнения через игру, обеспечивая здоровую диету и регулярно водя кошку к ветеринару.