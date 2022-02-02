Чем кормить котят: сбалансированный рацион и запрещенные продукты

Котята до 1 года нуждаются в специальном рационе, ведь их организм растет / УНИАН

Котята нуждаются в специальном рационе, ведь их организм быстро растет и должен получать достаточное количество питательных веществ, витаминов и калорий. Им нужна более калорийная пища, чем для взрослых котов, которая будет содержать больше белков.

Главред расскажет, как правильно кормить котят в разном возрасте, Почему нельзя совмещать домашнюю пищу с кормами, и когда уже можно переводить животных на "взрослый рацион".

До 4 месяцев котята должны пить молоко матери. Антиоксиданты, которые в нем содержатся, помогут сформировать крепкий иммунитет. Ранее мы рассказывали, как самостоятельно кормить новорожденных котят без кошки – в случае, если мама покинула своих детенышей, или же если вы нашли котят на улице.

Отлучать котят от грудного вскармливания мамой-кошкой можно в возрасте от 4 до 8 месяцев. Какую пищу лучше использовать для переходного периода? Обратите особое внимание на то, чтобы она имела мягкую текстуру. Переводить котят на "взрослый рацион" можно с 1 года.

Котят с 4 месячного возраста можно переводить либо на специальный купленный корм, либо на домашнюю еду. Однако стоит выбрать один из этих вариантов и не смешивать их.

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Кормление котят кормом

Ветеринары советуют кормить котят специальным кормом, который выбирать в соответствии с возрастом вашего любимца. Так будет легче обеспечить организм животного необходимыми питательными веществами – производители, как правило, рассчитывают необходимое количество витаминов, минералов, белков и углеводов.

Сухой или влажный корм для котят? Рекомендуетсясочетать эти виды кормов, однако давать их обязательно в разных мисках. Если котята пьют недостаточно воды (они должны получать примерно 60 мл воды на 1 килограмм веса тела за день, учитывая также жидкость в пище), то лучше давать им больше влажных кормов в противовес сухим.

Нельзя часто менять выбранный вид корма – организму котенка придется каждый раз заново приспосабливаться к новой пище. По этой же причине не рекомендуется "разбавлять" рацион котят домашней едой, если вы постоянно кормите их купленными кормами.

Влажные корма и консервы стоит хранить в холодильнике. Те, которые котенок не съел в течение часа, лучше выбросить.

Кормление котят домашней едой

Стоит запомнить, что рацион котят не всегда пересекается с нашим рационом питания. Поэтому будет не правильно давать им все то, что вы едите сами.

Чтобы они получали достаточное количество необходимых питательных веществ, не менее 60% рациона должно занимать мясо. Котятам нужно давать вареное или сырое мясо птицы, кролика или говядину. Организм маленьких котиков лучше всего усваивает курятину.

Раз в неделю можно кормить котят отварной морской рыбой. Несколько раз в месяц разрешается давать печень и другие субпродукты.

10% рациона должны занимать сырые или отварные овощи. Однако нельзя давать котятам помидоры, баклажаны и бобовые.

Из каш организм котенка лучше всего усваивает гречку, рис и овсянку, а вот геркулеса стоит избегать. В питание котят следует включить желток куриных яиц или перепелиные яйца – такой продукт любимцам разрешается есть один раз или дважды в неделю.

Что касается молочных продуктов, то в рационе котенка могут быть:

кефир,

ряженка,

творог.

А вот употребление нежирной сметаны и твердого творога лучше ограничить и давать немного.

Чем нельзя кормить котят

Продукты из этого списка нельзя употреблять не только котятам, но и всем котам в целом:

жареное или жирное мясо любых видов,

коровье молоко – коты не усваивают лактозу, поэтому оно может вызвать диарею,

"кисломолочка" и творог с большой жирностью,

пресноводная рыба,

картофель – кошачий организм ее не усваивает,

бобовые – могут вызвать вздутие и расстройства пищеварения,

колбаса,

соль,

специи,

сладости

хлебобулочные продукты.

Как обустроить "столовую" для котят

Котята, как и коты в целом, любят, чтобы во время употребления пищи вокруг них была спокойная обстановка. Миску с едой нельзя ставить рядом с емкостью для воды – ведь тогда малыш может смешать содержимое обеих емкостей. При этом воду для котят нужно менять ежедневно, чтобы она была свежей.

Также коты не любят, когда неподалеку от миски с едой стоит их туалет – стоит позаботиться о расположении таких емкостей в разных местах подальше друг от друга.