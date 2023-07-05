Как определить, что перед вами некачественные суши: сушисты раскрыли секреты

Несколько опытных шеф-поваров поделились тем, что, по их мнению, является признаком хороших и плохих суши.

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Как понять, что суши и роллы плохие / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Независимо от того, являетесь ли вы опытным знатоком суши или новичком, отважившимся окунуться в царство сырых морепродуктов, важно различать качественные суши и их плохие аналоги.

Несколько опытных шеф-поваров поделились тем, что, по их мнению, является признаком хороших и плохих суши, пишет huffpost.

Благодаря этим советам вы узнаете, как понять что суши испортились.

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Как выбрать рис для суши и как понять что рис для суши готов?

"Качество используемого риса имеет большое значение", — говорит Шинго Акикуни, шеф-повар ресторана Shingo во Флориде.

Рис является важной частью хороших суши, и его нужно выбирать и готовить так же тщательно, как и рыбу.

Обратите внимание на консистенцию, влажность и вкус риса для суши.

"Искусно приготовленный рис для суши сохраняет свою нежную, рассыпчатую текстуру", — советует Хидэкадзу Тодзё, шеф-повар ресторана Tojo's в Ванкувере.

"Приправа идеально сбалансирована с оттенком сладкого, терпкого и соленого. Его подают при температуре около 37 градусов по Цельсию — температуре тела".

Он отметил, что плохим признаком с рисом для суши будет то, что он "недоварен, слишком сладок, слишком соленый или слишком сухой".

"Даже сорт риса имеет значение — лучше использовать короткозерный рис", — отметил Масахару Моримото.

Как понять что рыба не свежая или испортилась?

Цвет и яркость являются важными факторами, которые следует учитывать.

"Предупреждающими признаками плохого качества рыбы являются такие вещи, как обесцвечивание, потемнение и отсутствие твердости", — сказал шеф-повар суши Элайджа Лерер, который является вице-президентом по кулинарии в Bamboo Sushi.

Он говорит, что нужно обращать особое внимание на яркость и твердость рыбы.

"Руководствуйтесь здравым смыслом и, как и во всем остальном, проведите исследование перед едой. Не бойтесь задавать вопросы, как на местном рынке или в рыбной лавке", - советует шеф-повар.

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