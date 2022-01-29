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В чем вред и польза суши: эксперт объяснила, почему не стоит злоупотреблять деликатесом

29 января 2022, 03:50
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Фитнес-тренер Марина Боржемская-Узелкова развеяла мифы о популярном блюде.

суши
суши / Фото pixabay.com

Известная фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская-Узелкова рассказала, чем полезны для организма человека суши и роллы. Также она отметила, что они могут навести вред.

Свежие и правильно приготовленные роллы и суши являются полезным и питательным блюдом, поскольку морская рыба содержит большое количество витаминов и микроэлементов, уверяет фитнес-тренер.

Также она отметила, что полезные в суши и водоросли нори, которые содержат полезный для организма йод, ретинол, витамины С и Е.

"Васаби, имбирь и соевый соус - оказывают антисептическое, антибактериальное и иммуностимулирующее действие, благотворно влияют на нервную систему, выступают антиоксидантами и антидепрессантами", - отметила эксперт.

Как и кому могут навредить суши?

"Как часто бывает, то, что полезно, может приносить и существенный вред организму", - пишет Боржемская-Узелкова.

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По ее словам, главную опасность в суши представляет сырая рыба, которая не всегда хранится по правилам.

Водоросли нори будучи источником йода могут быть опасны в больших количествах и вызывать нарушения в работе щитовидной железы. А это может привести к тяжелым последствиям и заболеваниям.

Читайте такжеВрачи назвали суши, которые считаются здоровыми: от остальных стоит отказатьсяСоевый соус, в свою очередь, содержит большое количество соли. Она задерживает жидкость в организме, откладывается на суставах и повышает давление у гипертоников.

Помимо этого, рис, который готовят специально для суши, обрабатывается и теряет некоторые полезные вещества, что также сказывается на фигуре.

"Так что не стоит злоупотреблять японской кухней и есть суши слишком часто. И важно, не есть вечером. Это не самое диетическое и полезное блюдо из вариантов, которые окружают нас. Но иногда побаловать можно. Как и во всем, нужна мера", - подытожила Боржемская-Узелкова.

Ранее мы сообщали, что красная рыба очень полезна и для мужчин, и для женщин, но некоторым людям стоит исключить ее из рациона, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем.

Автор: Сергей Кущ
viber
фитнес-тренер суши
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