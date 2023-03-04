Как определить "человеческий" возраст вашего кота - 2 простых способа подсчета

Точного научного способа рассчитать соотношение между кошачьими годами и возрастом человека нет, но приблизительно определить эту цифру можно.

Как определить возраст кошки по человеческим меркам / Фото pixabay.com

Кошки - одни из самых популярных домашних любимцев, и многим хозяевам интересно выяснить возраст кошки по человеческим меркам, чтобы понять, когда любимица еще милый ребенок, когда - юная девушка, а когда стала дамой преклонного возраста. Для этого можно использовать так называемый калькулятор кошачьих лет.

Как определить "человеческий" возраст вашего кота

Точного научного способа рассчитать соотношение между кошачьими годами и возрастом человека нет. По одной из версий, первый год жизни кошки равен 15-ти человеческим.

Второй год добавляет к общему количеству еще 9 человеческих лет. То есть 2-летняя кошка - это примерно 24-летняя девушка в полном расцвете сил.

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После этого нужно добавлять 4 кошачьих года к каждому человеческому. То есть, если пушистой любимице 6 лет, значит ее эквивалентный возраст в человеческих годах будет около 41.

Второй способ определить возраст кошки по человеческим меркам, это соотнести его 1:7. То есть умножить возраст животного на 7, чтобы получить человеческий аналог. В таком случае получается, что годовалый котенок — это первоклассник. Три года коту по человеческим меркам - это 21 в человеческом варианте. А кошка после 7 лет — это уже взрослый человек средних лет.

Кошачий и человеческий возраст - таблица / Фото ukrvet.ua

Сколько живут кошки

Средняя продолжительность жизни кошки составляет от 16 до 18 лет, некоторые пушистики живут и до 20-ти. Есть и рекордсмены - самая старая кошка в мире дожила до 38 лет. Возраст Крим Пафф из США был подтверждён Книгой рекордов Гиннесса. Таким образом, все зависит от породы, образа жизни и здоровья.

Ситуация с бездомными котами намного хуже. Так как животные живут на улице, они плохо питаются, а их жизнь постоянно подвергается опасности из-за собак, машин, болезней и погодных условий. Возраст уличных котов в среднем составляет от 1 до 5 лет.

Ранее Главред писал, как определить возраст кота по зубам, глазам, костям и по привычкам.

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