Как охладить автомобиль: хитрый лайфхак дает стопроцентный результат

Как правильно охлаждать машину - автомобилисты поделились важными рекомендациями.

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Как быстро остудить машину в жару / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Перегревшийся в жару автомобиль нередко становится настоящей проблемой для автолюбителей. Открыв двери такого авто, вы будто попадаете на раскаленную сковородку.

Это и не удивительно, ведь в закрытом салоне воздух накаляется до предела. Именно в дни летнего пекла как никогда остро встает вопрос о том, как быстро остудить машину в жару.

Спасением в жаркую погоду является кондиционер или климат-контроль. Но многие авто ими не оборудованы, тогда на помощь придут простые советы бывалых автолюбителей.

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Как охладить салон, если нет кондиционера и автозапуска

Необходимо открыть все двери в авто (при этом соблюдайте правила безопасности);

Для предотвращения нагревания авто на солнце, стекла заранее закрывайте специальными зеркальными пленками;

Давно замечено, что грязный матовый кузов нагревается быстрее, чем чистый глянцевый;

Также советуют следить за состоянием радиатора и очищает его от загрязнений.

Как сделать холодный воздух в машине

Если авто, оборудованное кондиционером, долго стояло на солнце, сначала проветрите хорошо салон, а минут через 5-10 минут закройте окна. После этого кондиционер или климат-контроль выставьте на 5 градусов ниже, чем температура на улице. Также советуют не направлять воздух на лобовое стекло, а установить регуляторы обдува внутрь салона. При это движение следует начинать с опущенными стеклами, чтобы поток воздуха проветрил салон.

Что делать с машиной в жару

Если следовать основным правилам, то авто даже в самую сильную жару не будет нагреваться до предела.

Что важно делать:

Авто необходимо защищать от жары – для этого выбирайте место для парковки в тени (при этом строго соблюдая ПДД);

Для предотвращения нагревания авто используйте специальные защитные экраны (продаются в автомагазинах или на базаре);

Если позволяет пространство и время накрывайте автомобиль специальным защитным чехлом;

Положительно влияет на сохранение прохлады в машине специальный защитный воск;

Тонирование стекол способствует сохранению прохлады (при этом строго соблюдайте соответствующие правила).

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