Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

Чтобы разморозить лобовое стекло в машине, не нужно тратить очень много времени. Одна простая хитрость поможет убрать лед со стекла за считанные минуты.

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Владельцы автомобилей зимой постоянно сталкиваются с проблемой замерзания льда на лобовом стекле. Часто может возникнуть очень неприятная ситуация, когда утром нужно ехать на работу, а авто абсолютно "непроглядное" из-за толстого слоя крепкого льда. И тогда владелец машины вместо того, чтобы спокойно трогаться в путь, нервно и в спешке ищет способы, как быстро разморозить лобовое стекло в авто.

Использовать скребок не всегда безопасно, ведь одно неправильное движение – и такой инструмент может оставить царапину на стекле.

Особенно опасно пользоваться скребком в сильный мороз, ведь при таких обстоятельствах стекло автомобиля становится очень хрупким и чувствительным, и нанести ему вред можно даже не очень сильным ударом.

Однако есть способ, как избавиться от льда на стекле машины, не применяя физическую силу. Одна простая хитрость позволит сделать это без особых усилий и без рисков для автомобиля.

Вам понадобится три ингредиента:

200 мл спирта,

100 мл уксуса,

50 мл воды.

Нужно смешать все составляющие и перелить готовую смесь в пульверизатор. Далее побрызгать раствором лобовое стекло и подождать несколько минут.

Когда пройдет несколько минут, лед должен легко откалываться и отставать от стекла большими кусками. Далее его уже будет нетрудно убрать вручную.

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