Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе: простые хитрости для большой радости

Принт после 50 лет имеет значение / Instagram

50 лет – это вовcе не повод, чтобы позволить стилю отойти на второй план. На самом деле, именно в этот период у вас появляется еще больше причин для того, чтобы одеваться красивее и изящнее, чем когда-либо. И несмотря на то, что у вас могут появиться ощущения, что ваше тело не слишком охотно идет вам навстречу, вы должны помнить о том, что есть очень много трюков, как одеваться после 50 лет и наслаждаться своим стилем на шестом десятилетии.

Уровень уверенности в себе увеличивается с возрастом, и теперь, когда вы знаете себе цену, пусть ваша одежда отражает эту самооценку! А чтобы выглдяеть стильно, выберите удачную прическу в нашем материале 3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения.

Мы сегодня расскажем вам о том, как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе. Конечно, это не истина в последней инстанции, но эти советы помогут вам всегда чувствовать себя на высоте.

Как правильно одеваться в 50 лет

Мелкие принты работают на вас

Даже очень красивый, но крупный и смелый узор может испортить ваш образ. И наоборот - мелкий принт может творить чудеса, делая фигуру стройнее, а вас визуально моложе. В дополнение к этому контрастируйте мелкий принт с однотонным цветом – этот трюк сделает вас более изящной. Вот почему гардероб женщины после 50 лет должен включать только вещи с мелкими принтами!

Мелкий принт может творить чудеса / Instagram

Лосины – это то, что нельзя носить женщине после 50 лет

Единственное место, где вы можете себе позволить носить леггинсы, это ваш дом. Все. За порог дома выходить в них не стоит, ведь ничего хорошего из этой затеи не получится. Сюда же относятся узкие джинсы скинни. Даже если всю жизнь вы любили их, пришло время с ними попрощаться.

Лосины – это то, что нельзя носить женщине после 50 лет / Instagram

Сведите каблуки к минимуму

Уличная мода для женщин за 50 – это, в первую очередь, удобная обувь. А слишком высокие каблуки в этом возрасте не только неуместны, но и вредны. Будьте активной, много гуляйте, радуйтесь жизни и порхайте легко, словно птичка – все это очень сильно молодит!

Высокие каблуки после 50 лет неуместны / Instagram

Молодежная одежда, пока!

Если вас волнует вопрос, как стильно одеваться после 50, то одним из первых шагов должно быть исключение из вашего гардероба молодежной одежды. В частности, в вашем шкафу не должны появляться рваные джинсы и вещи, которые обычно носят подростки. Визуально моложе в такой одежде вы выглядеть точно не будете, а вот сочувствующие и недоумевающие взгляды на себе ловить придется.

Рваные джинсы не подходят женщинам после 50 лет / Instagram

Осторожно с дешевыми вещами

Женщины после 50 лет должны помнить о том, что недорогие и изначально плохо пошитые джинсы, брюки, юбки и платья хорошо смотрятся, когда тело молодое. Сейчас важны линии, силуэты, ткани и детали. Кроме того, избегайте вещей с логотипами, которые "идут впереди вас". Выбирайте изделия с едва уловимым брендингом — например, в виде небольшого логотипа, а не крупного печатного слова.

Вещи с крупными логотипами после 50 лет - дурной тон / Instagram

Впустите в свою жизнь красный цвет

Конечно, красный цвет подходит всем вне времени, но он особенно актуальный для тех, кому за 50. Выбирая между серой и красной курткой, выбирайте вторую, потому что красный цвет позволяет чувствовать себя празднично, он освежает образ и визуально молодит его.

Красный цвет - находка для женщин после 50 лет / Instagram

Выбирайте короткие блузки

Возможно, вы привыкли носить удлиненные блузки, которые, как вам кажется, скрывают все лишнее. Доля правды в этом есть. Но не забывайте и о талии. Короткий облегающий топ или блузка создают иллюзию более узкой талии, и это нельзя игнорировать.

Короткие блузки красиво подчеркивают линию талии / Instagram

Как модно одвеваться в 50 лет – еще советы:

Полюбите очки Носите шарфы Покупайте все по размеру Не сочетайте сумку с обувью Будьте острожны с блестящими вещами

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