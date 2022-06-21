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Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе: простые хитрости для большой радости

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

21 июня 2022, 03:50

Если вас волнует вопрос, как стильно одеваться после 50, то одним из первым шагов должно быть исключение из вашего гардероба молодежной одежды. Но не только!

Принт после 50 лет имеет значение / Instagram

50 лет – это вовcе не повод, чтобы позволить стилю отойти на второй план. На самом деле, именно в этот период у вас появляется еще больше причин для того, чтобы одеваться красивее и изящнее, чем когда-либо. И несмотря на то, что у вас могут появиться ощущения, что ваше тело не слишком охотно идет вам навстречу, вы должны помнить о том, что есть очень много трюков, как одеваться после 50 лет и наслаждаться своим стилем на шестом десятилетии.

Уровень уверенности в себе увеличивается с возрастом, и теперь, когда вы знаете себе цену, пусть ваша одежда отражает эту самооценку! А чтобы выглдяеть стильно, выберите удачную прическу в нашем материале 3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения.

Мы сегодня расскажем вам о том, как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе. Конечно, это не истина в последней инстанции, но эти советы помогут вам всегда чувствовать себя на высоте.

Как правильно одеваться в 50 лет

Мелкие принты работают на вас

Даже очень красивый, но крупный и смелый узор может испортить ваш образ. И наоборот - мелкий принт может творить чудеса, делая фигуру стройнее, а вас визуально моложе. В дополнение к этому контрастируйте мелкий принт с однотонным цветом – этот трюк сделает вас более изящной. Вот почему гардероб женщины после 50 лет должен включать только вещи с мелкими принтами!

Мелкий принт может творить чудеса / Instagram

Лосины – это то, что нельзя носить женщине после 50 лет

Единственное место, где вы можете себе позволить носить леггинсы, это ваш дом. Все. За порог дома выходить в них не стоит, ведь ничего хорошего из этой затеи не получится. Сюда же относятся узкие джинсы скинни. Даже если всю жизнь вы любили их, пришло время с ними попрощаться.

Лосины – это то, что нельзя носить женщине после 50 лет / Instagram

Сведите каблуки к минимуму

Уличная мода для женщин за 50 – это, в первую очередь, удобная обувь. А слишком высокие каблуки в этом возрасте не только неуместны, но и вредны. Будьте активной, много гуляйте, радуйтесь жизни и порхайте легко, словно птичка – все это очень сильно молодит!

Высокие каблуки после 50 лет неуместны / Instagram

Молодежная одежда, пока!

Если вас волнует вопрос, как стильно одеваться после 50, то одним из первых шагов должно быть исключение из вашего гардероба молодежной одежды. В частности, в вашем шкафу не должны появляться рваные джинсы и вещи, которые обычно носят подростки. Визуально моложе в такой одежде вы выглядеть точно не будете, а вот сочувствующие и недоумевающие взгляды на себе ловить придется.

Рваные джинсы не подходят женщинам после 50 лет / Instagram

Осторожно с дешевыми вещами

Женщины после 50 лет должны помнить о том, что недорогие и изначально плохо пошитые джинсы, брюки, юбки и платья хорошо смотрятся, когда тело молодое. Сейчас важны линии, силуэты, ткани и детали. Кроме того, избегайте вещей с логотипами, которые "идут впереди вас". Выбирайте изделия с едва уловимым брендингом — например, в виде небольшого логотипа, а не крупного печатного слова.

Вещи с крупными логотипами после 50 лет - дурной тон / Instagram

Впустите в свою жизнь красный цвет

Конечно, красный цвет подходит всем вне времени, но он особенно актуальный для тех, кому за 50. Выбирая между серой и красной курткой, выбирайте вторую, потому что красный цвет позволяет чувствовать себя празднично, он освежает образ и визуально молодит его.

Красный цвет - находка для женщин после 50 лет / Instagram

Выбирайте короткие блузки

Возможно, вы привыкли носить удлиненные блузки, которые, как вам кажется, скрывают все лишнее. Доля правды в этом есть. Но не забывайте и о талии. Короткий облегающий топ или блузка создают иллюзию более узкой талии, и это нельзя игнорировать.

Короткие блузки красиво подчеркивают линию талии / Instagram

Как модно одвеваться в 50 лет – еще советы:

  1. Полюбите очки
  2. Носите шарфы
  3. Покупайте все по размеру
  4. Не сочетайте сумку с обувью
  5. Будьте острожны с блестящими вещами

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