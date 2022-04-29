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3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

29 апреля 2022, 03:05

Короткие стрижки для женщин после 50 лет весну-лето 2022 – спортивные, дерзкие и немного мальчишеские. И их главный секрет в укладке волос.

Короткие стрижки омолаживают образ / Instagram

Говорят, что короткие стрижки для женщин после 50 лет – идеальное решение. Хотя это не закон, и даже длинные волосы в этом возрасте могут быть не менее красивыми. Есть также немало потрясающих вариантов стрижек средней длины, которые визуально освежают и омолаживают образ.

Как бы мы ни старались, но с возрастом наши волосы неизбежно становятся тоньше. Подстригая волосы короче, они становятся менее тяжелыми и выглядят более густыми. Кроме того, красить волосы легче, если они короткие. Более того, переход на натуральную седину тоже очень красив, и это еще один из аргументов в пользу коротких причесок.

Другое дело, какие женские стрижки 2022 на короткие волосы заслуживают особого внимания в весенне-летнем сезоне?

Короткие стрижки для женщин после 50 лет весну-лето 2022 – спортивные, дерзкие и немного мальчишеские. И их главный секрет в укладке волос.

Для того, чтобы выглядеть стильно, обратите внимание на стрижки пикси, микси и боб с челкой или без.

Женские стрижки на короткие волосы после 50 лет

Стрижка пикси для женщин после 50 лет

Женская стрижка пикси – это чуть больше волос на макушке и чуть меньше на затылке, по желанию может быть косая удлиненная челка. Ее прелесть в том, что в зависимости от укладки она идеально подходит под любой образ и стиль – спортивный, романтичный или строгий.

Стрижка пикси для женщин после 50 лет / Instagram

Правда, сейчас чрезмерная укладка волос не в тренде. Чем более мальчишеский вид будет у вашей прически, тем лучше. Пускай ваши волосы легко развеваются на ветру и выглядят как можно более естественно – это очень омолаживает образ.

Стрижка пикси для женщин после 50 лет / Instagram

Женская стрижка микси

Эта прическа – что-то среднее между пикси и стрижкой маллет. Ее суть в том, что волосы на макушке стригут коротко, а сзади оставляют их слегка удлиненными. Результат - необыкновенный, стрижка отлично освежает образ и делает его стильным и современным.

Женская стрижка микси / Instagram

Стрижка микси визуально добавляет волосам объема, при этом структура волос и тип лица значения не имеют. Что касается укладки, то она тоже, как и в случае с пикси, должна быть минимальной.

Женская стрижка микси / Instagram

Короткая стрижка прямой боб 2022

Еще одна очень шикарная омолаживающая стрижка женская – это прямой боб. Здесь просто нужно соблюдать осторожность с длиной. Это важно, ведь когда вы меняете длину, то что-то можете замаскировать, а что-то подчеркнуть.

Короткая стрижка прямой боб 2022 / Instagram

В идеале линия среза должна идти на уровне шеи или подбородка. Кроме того, вы можете добавить легкую челку, которая может скрыть морщинки на лбу.

Короткая стрижка прямой боб 2022 / Instagram

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