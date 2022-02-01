Как очистить энергию в квартире и почему на кухню и в спальню нельзя пускать посторонних

Энергетическую чистку помещений можно провести самостоятельно / ua.depositphotos.com

Астролог Елена Михеева рассказала, как очистить энергию дома - на кухне, в спальне, кладовке, а также, как очистить негативную энергию, которая может храниться на вещах - кольцах, матрацах и других предметах.

"Чем больше перемен мы хотим в жизни, тем больше места нам нужно освободить для них. Поэтому очень важна чистка помещений", - написала специалист в Instagram.

Кухня и спальня - самые важные помещения в доме. Тут мы едим и спим, накачиваем себя энергией. Эта энергия должна помогать, а не разрушать. Астролог посоветовала на пускать посторонних людей в эти помещения.

Как очистить энергию в квартире

Михеева отметила, что чистка от негатива может быть физической и энергетической. Прежде всего нужно, сделать первую:

проверить шкафы на кухне, холодильник - убрать просроченные продукты;

выбросить ненужное из шкафов (битую посуду, посуду с трещинами);

проверить углы, выбросить хлам и оставить только нужные вещи, которыми пользуемся;

в спальне проверить место под кроватью и углы;

постельное белье, связанное с негативом, лучше выбросить;

телефон и телевизор лучше не держать в спальне;

телефон на ночь убирать из спальни;

убрать лишние вещи в шкафу.

"По количеству ненужных вещей можно понять, сколько старых, отработанных установок живет в нашей голове (пространстве) и мешает нам двигаться вперед. Поэтому чем больше событий мы планируем, тем больше им нужно места, тем тщательнее чистим пространство вокруг себя", - сказала Михеева.

Реклама

Энергетическая чистка помещений и вещей

По словам специалиста, если после физической чистки вы все равно ощущаете негатив или дискомфорт, а силы куда-то уходят - значит требуется энергетическая чистка квартиры.

Лучше всего чистку делать при помощи четырех стихий - огонь, вода, земля и воздух.

Чистка землей. Берем соль и на сутки ее ставим по углам на кухне и в спальне. Потом соль нужно "пустить по воде". Например, смыть в унитаз.

Энергетическая чистка огнем. Берем зажженную свечу и по часовой стрелке обходим всю квартиру, тщательно окуривая углы - там собирается весь негатив.

Чистка водой. Берем стакан воды, читаем молитвы, аффирмации. Потом этой водой нужно окропить квартиру.

Чистка воздухом осуществляется при помощи ароматерапии, поющих чаш.

Как очистить энергию кольца, зеркала, других предметов

зеркала накапливают чужую энергию и искажают наши мысли, их нужно чистить соленой водой;

одежду чистят водой и воздухом;

матрацы чистят солью, утром соль нужно смыть в унитаз;

золотые украшения очень сильно накапливают негатив, их чистят стихиями воды и земли (опустить на сутки в соленую воду) или стихиями воды и воздуха (положить на сутки в морозилку).

Как сообщал Главред, ранее астролог Елена Михеева рассказала, какой ритуал на новолуние 1 февраля 2022 можно провести в домашних условиях.

Вам также может быть интересно: