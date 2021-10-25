Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом / УНИАН

У людей, которые больны новым штаммом "Дельта" коронавируса COVID-19 высокую температуру крайне трудно сбить лекарствами, она может держаться 10-14 дней и превышать порог 38-ми градусов. Об этом написал главный врач одного из львовских диагностических центров Тарас Жиравецкий на своем Telegram-канале.

Медик объясняет, что советует украинцам сбивать температуру, даже если она достигла показателя 37,5 градуса - поскольку "Дельта" очень сильно изнуряет тело.

Врач также отметил, что в случае употребления популярных лекарств для снижения температуры (к примеру, "Нимесил" или "Парацетамол"), крайне желательно пить препараты для снижения кислотности в желудке (чтобы избежать обострения гастрита и уменьшить изжогу в желудке).

"Это мое личное мнение, если вы лучше знаете, как возиться с температурой в случае "ковида"‒ ваше дело о приеме лекарств для ее снижения. Но опыт мой и коллег тоже чего-то стоит", - подытожил Жиравецкий.

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Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм "Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.