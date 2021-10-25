УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

25 октября 2021, 11:39

Медик Тарас Жиравецкий советует украинцам сбивать температуру, даже если она достигла показателя 37,5 градуса - поскольку "Дельта" очень сильно изнуряет тело.

ВРачи
Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом / УНИАН

У людей, которые больны новым штаммом "Дельта" коронавируса COVID-19 высокую температуру крайне трудно сбить лекарствами, она может держаться 10-14 дней и превышать порог 38-ми градусов. Об этом написал главный врач одного из львовских диагностических центров Тарас Жиравецкий на своем Telegram-канале.

Медик объясняет, что советует украинцам сбивать температуру, даже если она достигла показателя 37,5 градуса - поскольку "Дельта" очень сильно изнуряет тело.

Врач также отметил, что в случае употребления популярных лекарств для снижения температуры (к примеру, "Нимесил" или "Парацетамол"), крайне желательно пить препараты для снижения кислотности в желудке (чтобы избежать обострения гастрита и уменьшить изжогу в желудке).

"Это мое личное мнение, если вы лучше знаете, как возиться с температурой в случае "ковида"‒ ваше дело о приеме лекарств для ее снижения. Но опыт мой и коллег тоже чего-то стоит", - подытожил Жиравецкий.

Читайте такжеВрач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта

Реклама

Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм "Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.

viber
Дельта новости Украины штаммы коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусаВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса Путин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против УкраиныПутин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины "Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом На встрече Путина и Байдена будет не до УкраиныНа встрече Путина и Байдена будет не до Украины

Последние новости

11:50

Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников

11:48

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

11:47

В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом Видео

11:45

Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

11:39

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

Реклама
10:52

В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

10:43

Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

10:42

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

10:42

"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус Видео

10:21

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:13

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 простых рецепта

09:53

Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

09:53

Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ Видео

09:40

Пандемии осталось меньше года: Данилов спрогнозировал сроки победы над COVID-19 Видео

09:24

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Видео

09:19

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

09:09

В Украине резкий спад суточной заболеваемости COVID-19: выявлено менее 15 тысяч заражений Видео

08:51

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

08:45

Украину заморозит до -9 градусов: синоптики рассказали, где врежет дубак Видео

08:07

Худшее – впереди: Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 – эксперт Видео

Реклама
08:00

Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября Видео

07:10

Вступление в НАТО и захват Россией левобережной Украины: эксперт предупредил об опасном сценарии Видео

06:47

Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву Видео

06:37

Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину мнение

05:28

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: эксперт объяснил сделку Зеленского с Россией Видео

05:16

Ученые рассказали, как приобрести "супериммунитет" от COVID-19 Видео

04:22

День маркетолога 2021 в Украине: прикольные картинки и поздравления к празднику

03:55

Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:18

Скончался звезда сериала "Друзья" Видео

02:20

Пассажир показал, как обойти правила и попасть в поезд без COVID-сертификата

01:51

В США патриарх Варфоломей попал в больницу: стало известно о его состоянии Видео

01:50

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

00:46

Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

00:28

Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу Видео

24 октября, воскресенье
23:57

В России поведали подробности задержания литовских чиновников-рыбаков

23:22

В ВОЗ сделали громкое заявление о преодолении пандемии COVID-19 Видео

23:00

Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта Видео

22:28

"Поэтому я такая эмоциональная": Екатерина Кухар в эфире "Танцев со звездами" заявила о беременности Видео

22:26

На Херсонщине в лесу обнаружили тело копа

22:14

Украина выбрала представителя для Детского Евровидения-2021: кто поедет в Париж Видео

Реклама
21:53

Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

21:47

Увеличат вдвое: в Украине изменится формула прожиточного минимума Видео

21:14

Страшное ДТП на Херсонщине: водитель-подросток убил троих несовершеннолетних, еще двое в больнице

20:48

"Адский удар по семьям": в МИД РФ обвинили США в садизме

20:42

Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

20:23

В России задержали литовских чиновников, которые плыли на лодке

20:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

20:01

"Холостячка" Даша Квиткова ошеломила голым фото спустя три месяца после родов

19:39

Штамм Дельта: три основные особенности течения болезни мнение

19:36

Почему опасно лечить насморк домашними методами: ответ специалиста

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять