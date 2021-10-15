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Врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта"

15 октября 2021, 11:27
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Врачи говорят, что потеря вкуса и обоняния, которая была специфическим симптомом при прошлогодней пандемии COVID-19, при "Дельте" фиксируется редко.

Врачи
Врачи в операционной / УНИАН

Есть определенное число симптомов штамма коронавируса "Дельта", по которым его можно отличить от других штаммов. По словам американского врача Джозефа Кантера, зараженные такой инфекцией люди жалуются на кашель, одышку, высокую температуру, а также частое чихание.

Кантер говорит, что из-за последнего симптома коронавируса штамма "Дельта" можно перепутать с аллергией.

По словам украинского инфекциониста Виктора Петрова, "Дельта" отличается тем, что всерьез поражает желудочно-кишечный тракт. Таким образом ей присущи симптомы пищевого отравления ‒ диарея и рвота.

С таким мнением согласен и Николай Стовбан, врач-инфекционист из Ивано-Франковска. Он добавил, что потеря вкуса и обоняния, которая была специфическим симптомом при прошлогодней пандемии COVID-19, встречается теперь редко.

"Преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта и простудные симптомы, плюс - повышенная температура. Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния и этих пациентов, как было раньше", ‒ отметил врач.

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Напомним, штамм Дельта впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные Дельтой, могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.

viber
Дельта коронавирус новости Украины COVID-19
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