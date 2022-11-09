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Как номер телефона влияет на жизнь: простой способ узнать судьбоносное число

9 ноября 2022, 14:16

Оказывается, номер телефона может влиять на судьбу человека. Есть способ найти номер, который будет подходить именно вам.

телефон, смартфон, нумерология
Как номер телефона влияет на судьбу / Коллаж фото pixabay, ua.depositphotos.com

Нам кажется, что мы сами управляем своей судьбой и в любой момент можем её изменить. Мы убеждены, что именно наши решения влияют на то, какой будет наша жизнь.

Но на самом деле, вокруг нас постоянно вертятся цифры, которые также влияют на нашу судьбу. Влияние оказать может даже номер мобильного телефона, ведь он напрямую указывает именно на нас.

Если у вас постоянно какие-то проблемы с работой, в отношениях или со здоровьем, то обратите внимание на цифры, из которых состоит ваш номер телефона, возможно, дело именно в нем.

Как рассчитать число по номеру телефона, влияющее на судьбу

Чтобы вычислить число, которое влияет на судьбу человека и может помочь в профессиональной деятельности, нужно сложить все цифры до того момента, пока не получится простое число.

Например, если номер телефона 0957468374, то необходимо сделать следующие действия:

0+9+5+7+4+6+8+3+7+4=53

5+3=8

Таким образом получается, что главное число вашего номера телефона – 8.

Что значат числа

Нумерологи утверждают, что цифры 1, 2, 8 отлично подойдут для ведения бизнеса.

Цифра 3 лучший вариант для тех, кто работает в сфере искусства.

Цифры 4, 5 подходят для администраторов и организаторов.

Цифры 6 и 7 самые лучше для тех, кто работает в социальной сфере (соцработники).

Ранее Главред рассказывал о том, как на нашу судьбу влияет номер квартиры или дома.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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