Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

Почему нельзя хранить деньги в спальне / ua.depositphotos.com

Многие привыкли откладывать деньги на "черный день" или же на какую-то дорогую покупку. Но мало кто знает, как правильно хранить деньги, чтобы они приумножались.

Речь пойдет не о том, в каком банке выше депозитный процент. Деньги можно хранить и дома. Но оказывается, что ни в коем случае нельзя их оставлять в спальной комнате. Это может негативно отразиться на финансовом положении семьи.

Считается, что в спальне деньги начинают "лениться" и "спать", потому что это место отдыха. Деньги любят движение. Когда они просто лежат, то теряют свою силу и перестают работать.

К тому же они начинают отдавать свою негативную энергетику. Это может даже повлиять на здоровье. Если человек хранит деньги под подушкой или в постельном белье, вероятно, он может страдать бессонницей или просыпаться с головной болью или без настроения.

Где лучше хранить деньги

Деньги должны работать. Превосходный результат они приносят, когда купюры постоянно задействованы и находятся в круговороте.

Лучше не хранить сбережения у входной двери, потому что через нее проходит токсическая энергия. Деньги нужно держать в специальном месте - потайном сейфе в рабочем кабинете или в шкатулке с замочком.

Тайник лучше создать в юго-восточной или восточной части комнаты. Вместе с купюрами можно хранить драгоценности и кредитные карты. Из хранилища постоянно нужно брать купюры и пополнять его новыми.

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