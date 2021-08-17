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Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины

17 августа 2021, 04:40

Чтобы не испортить вашу самую любимую вещь есть несколько правил хранения одежды.

Как правильно хранить одежду / pixabay

Каждый из нас встречается с необходимостью хранения одежды, но не каждый задумывается о том, как делать это правильно. Чтобы не испортить вашу самую любимую вещь есть несколько правил, о которых должна знать каждая женщина.

Хранить трикотаж на вешалке. Трикотажные изделия не предназначены для длительного хранения на вешалках, так как легко деформируются и вытягиваются под собственным весом.

Свитера и кардиганы - более всего поддаются быстрой носке, такие вещи лучше хранить на полке в сложенном виде. Если у вас трикотажное платье, то стоит выбрать тканевую вешалку, которая будет строго соответствовать размеру плечиков.

Хранение одежды. Любой одежде важно "дышать", иначе ваша любимая и дорогая вещь будет плохо пахнуть и испортиться.

Используйте чехлы на короткий срок, и чаще проветривайте ваши вещи, если не сезон и вы в данный период времени не носите одежду. Даже производители на упаковке пишут о том, что одежда, хранимая в пакетах, требует периодического проветривания.

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Вешалки - это основное для правильного хранения одежды. Замените все проволочные вешалки на более прочные деревянные и пластиковые. Категорически нельзя хранить на тонких вешалках пиджаки классических костюмов, шубы и дубленки.

Химчистка. Внимательно изучайте свойства изделий перед покупкой, и если такая вещь попала в ваш гардероб, то не поленитесь отнести ее к специалистам по мере загрязнения. Лучше избежать неприятностей, и потратить больше времени и сил на химчистку, чем при неправильном хранении и использовании, ваша одежда быстро потеряет нужный вам вид, и меньше будет служить.

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Вешать сразу несколько вещей на одну вешалку - категорически нельзя. Ваша одежда быстро деформируется и постоянно будет мятой. Несколько вещей на одни плечики можно вешать только в том случае, если плечики многоуровневые.

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