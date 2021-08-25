Как накачать пресс до кубиков: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений

Хоть и лето подходит к концу, это не повод "забивать" на пресс к следующему пляжному сезону.
Единственный способ накачать пресс – это полюбить его качать. Если же выполнение упражнений вызывает у вас раздражение и желание поскорее разобраться с ними, вы никогда не добьетесь кубиков.
Эффективная прокачка пресса, в первую очередь, подразумевает умение вовлекать в работу различные мышцы живота. Звездный тренер Андрей Хомицкий показал короткую тренировку, благодаря которому даже самые ленивые смогут получить желанные кубики.
Тренировка на пресс от Андрея Хомицкого
- Боковые скручивания: 15 повторений на каждую сторону;
- Поднятие таза с выходом в прямоугольник: 15 повторений;
- Ножницы с фиксацией: 15 повторений;
- Шагания, стоя на локтях + Джек: 15 повторений;
- Разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания: 15 повторений;
- Медленные скручивание + 3 коротких: 15 повторений;
- Растяжка.
Советы от тренера: упражнения выполняйте одно за другим по кругу. Отдых после каждого упражнения: 45 секунд для новичков, 30 секунд для любителей и 15 секунд для опытных спортсменов.
Количество кругов:
- Новички – 2
- Любители – 3
- Опытные спортсмены – 4.
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