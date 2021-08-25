Как накачать пресс до кубиков: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений

Как быстро накачать кубики / Pixabay

Единственный способ накачать пресс – это полюбить его качать. Если же выполнение упражнений вызывает у вас раздражение и желание поскорее разобраться с ними, вы никогда не добьетесь кубиков.

Эффективная прокачка пресса, в первую очередь, подразумевает умение вовлекать в работу различные мышцы живота. Звездный тренер Андрей Хомицкий показал короткую тренировку, благодаря которому даже самые ленивые смогут получить желанные кубики.

Тренировка на пресс от Андрея Хомицкого

Боковые скручивания: 15 повторений на каждую сторону;

15 повторений на каждую сторону; Поднятие таза с выходом в прямоугольник: 15 повторений;

15 повторений; Ножницы с фиксацией: 15 повторений;

15 повторений; Шагания, стоя на локтях + Джек: 15 повторений;

15 повторений; Разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания: 15 повторений;

15 повторений; Медленные скручивание + 3 коротких: 15 повторений;

15 повторений; Растяжка.

Советы от тренера: упражнения выполняйте одно за другим по кругу. Отдых после каждого упражнения: 45 секунд для новичков, 30 секунд для любителей и 15 секунд для опытных спортсменов.

Количество кругов:

Новички – 2

Любители – 3

Опытные спортсмены – 4.

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