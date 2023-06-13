Как на украинском сказать 'яичко всмятку' и 'глазунья': Авраменко удивил ответом

Языковед призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

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Авраменко рассказал, как правильно называть вареные и жареные яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть вареные и жареные яйца.

"Часто можно услышать суржиковое "приготуй яєчко всмятку". Во-первых, не "яєчко", а "яйце", потому что "яєчка" – это парная мужская половая железа. Во-вторых, не "всмятку", а "некруте (рідке) яйце", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как заключил языковед, яйца могут быть "крутими" (если желток доведен до твердого состояния) и "некрутими" (если желток жидкий).

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"Дальше разговор пойдет о жареных яйцах. Типичный вопрос от наших зрителей: "Как называется на украинском яичница глазунья?". Яичница с целым желтком называется "оката яєчня", - пояснил Авраменко.

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Также он рассказал, как правильно: "яєЧня" или "яєШня". По словам языковеда, оба варианта верны. Однако слово "яєШня" в словарях обозначено как устаревшее.

"Вот и все. В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", - добавил языковед.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видео о том, как правильно сказать: "стати в нагоді" или в "пригоді":

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