Как на украинском сказать 'яичко всмятку' и 'глазунья': Авраменко удивил ответом

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть вареные и жареные яйца.
"Часто можно услышать суржиковое "приготуй яєчко всмятку". Во-первых, не "яєчко", а "яйце", потому что "яєчка" – это парная мужская половая железа. Во-вторых, не "всмятку", а "некруте (рідке) яйце", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Как заключил языковед, яйца могут быть "крутими" (если желток доведен до твердого состояния) и "некрутими" (если желток жидкий).
"Дальше разговор пойдет о жареных яйцах. Типичный вопрос от наших зрителей: "Как называется на украинском яичница глазунья?". Яичница с целым желтком называется "оката яєчня", - пояснил Авраменко.
Также он рассказал, как правильно: "яєЧня" или "яєШня". По словам языковеда, оба варианта верны. Однако слово "яєШня" в словарях обозначено как устаревшее.
"Вот и все. В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", - добавил языковед.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.
Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".
Смотрите видео о том, как правильно сказать: "стати в нагоді" или в "пригоді":
Смотрите больше интересных уроков от Авраменко: