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Как на пороховой бочке: названы самые несовместимые знаки зодиака

4 февраля 2022, 20:37

С кем из знаков не получится связать свою судьбу.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - несовместимые пары по знаку зодиака / ua.depositphotos.com

Залог крепкой супружеской жизни схожие взгляды на жизнь и умение находить компромиссы, обходя острые углы. Однако есть пары зодиакального круга, с которыми не видать гармонии и взаимопонимания.

О том, кто из представителей зодиакального круга не отличается мягким и покладистым нравом, читайте в нашем материале: Это просто невыносимо: 4 знака зодиака с самым тяжелым характером.

Астрологи выделяют шесть пар гороскопа, которые могут устроить друг другу "вырванные годы". Их совместная жизнь больше похожа на поле боя с постоянными скандалами и выяснениями отношений.

Овен и Рыбы

Прямолинейность и упрямство Овнов резко контрастирует с нерешительностью и медлительностью Рыб. Эти качества могут раздражать представителей знака стихии огня, которые не привыкли долго раздумывать. Импульсивность и эмоциональная несдержанность Овнов может часто ранить тонко чувствующих Рыб. Они живут на разных полюсах, и найти общий язык этим противоположностям очень сложно.

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Телец и Скорпион

Телец знак консервативных взглядов, который больше всего ценит комфорт и стабильность. Скорпион не представляет жизни без приключений на свою голову и новых впечатлений и эмоций. Семейные ценности Тельца разбиваются вдребезги, когда знак стихии воды как в омут с головой кидается в новые авантюры. Такие знаки не имеют общих интересов и фундамента, на котором построятся их отношения.

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Близнецы и Козерог

Весельчаки Близнецы не представляют себя без общения и новых знакомств. Постоянные вечеринки, встречи и посиделки и друзьями – это совершенно не про Козерогов, которые ценят домашний уют и предпочитают одиночество и спокойную обстановку. Кроме того решительность Близнецов может отталкивать земной знак, который привык долго все обдумывать.

Рак и Стрелец

Чувствительные Раки огромное значение придают семейным ценностям. Они те еще домоседы, для них закутаться в плед и смотреть телевизор все выходные – лучшее времяпровождение. Чего нельзя сказать о Стрельцах, которые не привыкли долго стоять на одном месте. Смена обстановки для них источник положительных эмоций. Активные и динамичные, они любят путешествовать, сидеть на одном месте они не могут.

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Дева и Лев

Педантичным, внимательным к деталям и бюджету Девам чужды спонтанность и решительность огненных Львов. Такой союз двух противоположных характеров практически всегда обречен на провал. Широкая душа Льва, способна на красивые жесты встретится с расчетливостью представителей знака стихии земли и это создать массу проблем. К тому же Девы скрытные и не очень легко идут на контакт, что не понравиться Львам.

Весы и Водолей

Эти два знака воздушной стихии станут не самой лучшей парой. Если Весы на первое место ставят семейные ценности и готовы ради них пожертвовать многим, то Водолеи слишком ценят свою свободу и независимость, чтобы вот так просто с ней расстаться. Ограничения и бытовуха очень быстро их утомят, и они отправятся на поиски острых ощущений.

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