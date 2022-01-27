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Это просто невыносимо: 4 знака зодиака с самым тяжелым характером

27 января 2022, 20:37

Они могут устроить "сладкую" жизнь.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - знаки зодиака с непростым характером / depositphotos.com/

Перепады настроения, сплетни, язвительные шуточки и постоянный сарказм. Четыре представителя зодиакального круга совсем не могут похвастаться спокойным и дружелюбным характером. Окружающим с ними непросто.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков предстоит пережить трудности и неурядицы, а для кого год Тигра станет одним из самых лучших в жизни.

Астрологи выделили четыре представителя гороскопа, с которыми будет не скучно. Их тяжелый характер под силу выдержать далеко не каждому.

Овен

Эмоциональные и экспрессивные Овны очень часто отличаются несдержанным нравом. Скрывать свои эмоции – это не про них, они просто выплескивают поток чувств на окружающих. Мужчины-Овны довольно агрессивны и им тяжело осознать тот факт, что они бывают неправы. А уже признать это – просто на грани фантастики. Представительницы прекрасного пола – особы самоуверенные, и ощущение собственного превосходства мешает им построить гармоничные отношения с людьми.

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Близнецы

Воздушные Близнецы часто не в силах совладать со своими переменчивыми чувствами и это создает массу проблем в общении. Женщины могут запросто устроить истерику, если что-то пошло не так, а мужчины, терзаемые внутренними конфликтами, не могут найти правильный выход своей злости, вымещая ее на других. Колкие шуточки Близнецов могут испортить отношения с окружающими. Не всем дано понять их особое чувство юмора.

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Скорпион

Непростой характер Скорпионов, о котором ходят легенды, часто обусловлен завышенными требованиями не только к себе, но и к своему окружению. Стремление к совершенству и перфекционизм очень часто отталкивает людей от представителей знака стихии воды. Противоречить убеждениям Скорпиона – значит нажить себе злейшего врага. Они всегда диктуют свои правила, и не отступают от своих убеждений (может и неправильных), и это затрудняет общение.

Стрелец

Окружение Стрельцов должно быть идеальным. Они категорически не приемлют человеческих слабостей и права на ошибку. Едкие замечания и критика по малейшему поводу не способствует дружескому общению. Они могут больно "ужалить" словом или неуместной шуткой. К тому же Стрельцы – не самые надежные хранители тайн. Мужчины этого знака отличаются особой мстительностью.

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