Как можно проверить сливочное масло на качество: пять простых способов

Натуральное масло делают из молока и сливок, но сейчас на прилавках магазинов много подделок. Как определить настоящее сливочное масло в домашних условиях?

Как можно проверить сливочное масло на качество / Фото pixabay.com

Сливочное масло - очень популярный и полезный продукт. Оно содержит витамины А, В, С, D, Е, которые очень важны для здоровья и красоты. Если каждый день кушать небольшое количество сливочного масла, то можно забыть о сухости кожи и тусклости волос. Но так будет, если масло действительно натуральное. А вот с этим как раз есть проблемы, поскольку, по словам экспертов, на прилавках Украины до 40% сливочного масла является поддельной продукцией. Как можно проверить сливочное масло на качество, разобрался Главред.

Как определить натуральное сливочное масло или нет?

Первый способ, как определить настоящее сливочное масло, это, конечно же, попробовать его на вкус.

Второй способ - нужно заморозить сливочное масло и попробовать разрезать его ножом. Настоящее масло будет полностью заморожено. Маргарин не заморозится, так как в его составе много растительных масел.

Настоящее сливочное масло разрезается с трудом и скорее надламывается кусочками и крошится. Чтобы намазать его на хлеб, придется дождаться, пока оно растает.

Кроме того, на настоящем сливочном масле после разморозки будет появляться желтый налет, а внутри оно будет более светлым. Также у настоящего масла на поверхности образуются капли воды.

Как проверить сливочное масло в теплой воде

Третий способ узнать настоящее сливочное масло или нет - это залить кусочек кипятком и дождаться полного растворения.

Качественное сливочное масло окрасит воду в молочный оттенок, а на поверхности будет молочный жир. Если перед вами маргарин, то на поверхности воды появится пленка, а само оно полностью не растает - останутся мелкие крошки.

Как проверить сливочное масло на сковороде

Четвертый способ. Хорошо разогрейте сковороду и бросьте кусочек масла. Настоящее масло будет пахнуть молоком и пениться.

Смотрите видео - Как проверить сливочное масло йодом:

Ранее Главред писал, как быстро размягчить замороженное сливочное масло.

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