Как быстро размягчить замороженное сливочное масло: четыре работающих способа

Масло - продукт привередливый / pixabay

Выпечка может показаться креативным процессом, но она очень научна, а это означает, что важно использовать точные измерения и следовать конкретным указаниям относительно температуры ингредиентов. Один ингредиент, который особенно привередлив, — это старое доброе сливочное масло.

Существует множество способов приготовления сливочного масла при приготовлении пищи или выпечке. Одним из таких способов является доведение масла до комнатной температуры или его смягчение.

Торты на день рождения, печенье с шоколадной крошкой и глазурь из масляного крема требуют комнатной температуры или размягченного масла. Почему? Следующим шагом часто является сливочное масло - быстро вместе с сахаром - что было бы довольно сложно с твердым кусочком масла. Если масло не комнатной температуры, оно не смешивается гладко с сахаром, и вы получите кучу осколков масла с кристаллизованным сахаром вместо приятного сливочного взбитого крема, который сделает вашу выпечку легкой и воздушной. Короче говоря, если вы не размягчите масло, ваше печенье может расплескаться, а не вздуться.

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Если вы забудете достать масло из холодильника до того, как оно вам понадобится, нет необходимости в расплавлении. Есть много способов размягчить масло в крайнем случае и при этом получить красивое блюдо, которое вы задумали. Вы можете определить, имеет ли масло комнатную температуру, если оно немного сгибается. Если он лопнет, значит слишком холодно; если он начинает терять свою форму, когда вы к нему прикасаетесь, он вступил в фазу плавления.

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Существуют несколько способов, как быстро размягчить сливочное масло до комнатной температуры.

1. Нарежьте или натрите масло

Если вы нарежете масло на куски, а не оставите его в одном больщом брикете, оно нагреется до комнатной температуры намного быстрее. Сначала отмерьте необходимое количество масла, а затем разверните его. Нарежьте масло тонкими ломтиками или кусочками, и примерно через 10 минут у вас будет размягченное масло. Если вам действительно нужно ускорить процесс или вы начинаете с замороженного брикета, используйте терку для сыра, чтобы натереть масло. Примерно через пять минут ваше масло должно быть готово к употреблению.

2. Используйте непрямой нагрев

Шеф-повар Ган Суебсаракам, исполнительный шеф-повар Pop Pie Co. в Сан-Диего, привык работать с размягченным маслом в своем магазине в Южной Калифорнии для приготовления сладких и соленых пирогов. Он часто размягчает масло, выполняя несколько задач одновременно — используя непрямой жар от плиты или духовки, чтобы быстро размягчить масло до комнатной температуры.

"Что мне нравится делать, особенно при одновременном приготовлении других блюд, так это использовать тепло, выделяемое моей духовкой, для размягчения сливочного масла, ставя его на плиту или на полку над плитой", — говорит он. "Мы нарезаем его небольшими кубиками, кладем в большую миску из нержавеющей стали и даем маслу размякнуть на плите благодаря теплу, выделяемому духовкой. Это также дает вам немного времени, чтобы убраться и закончить приготовление других блюд. или просто отдохнуть".

3. Раскатать масло

Отличный способ быстро размягчить масло для крема - это раскатать его. Есть много способов сделать это, но один из наименее грязных — положить кусочек масла между двумя листами пергаментной бумаги. Используйте скалку, чтобы раскатать его, как тесто для пирога.

4. Сделайте ванну с горячей водой

Если вы можете создать тепловую пещеру для своего масла, оно начнет размягчаться быстрее. Налейте горячую воду в керамическую или стеклянную чашку или миску (что-то, куда может поместиться на ваше масло). Через несколько минут вылейте воду из сосуда и быстро накройте масло. Тепло от чашки размягчит ваше масло всего за несколько минут.

Было бы упущением, если бы мы не упомянули о том, как размягчить масло в микроволновке. Есть много лайфхаков (и предупреждений!) об этом. Температура в микроволновой печи может быть крайне непостоянной, и легко быстро перейти от твердой консистенции к расплавленному месиву, когда вы пытаетесь размягчить масло. Если вы хотите попробовать микроволновый метод, используйте очень короткие интервалы времени и/или установите устройство на половинную мощность, а затем разогревайте в микроволновой печи, пока масло не достигнет идеальной консистенции.