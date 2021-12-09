Как легко и быстро отмыть чашку со старым налетом: действенный лайфхак для сияния посуды

Чашку можно с помощью простых и подручных средств, которые есть в каждом доме.
Очень часто хозяйки мучаются с налетом на чашках, который остается практически после каждого употребления чая.
Особенно эта проблема обостряется, когда налет устарел или чашку не помыли вовремя.
Но расстраиваться не надо, ведь отмыть чашку можно с помощью простых и подручных средств, которые есть в каждом доме.
Лимонная кислота
Засыпьте в чашку 2 чайные ложки лимонной кислоты или влейте сок половины лимона. Разотрите по стенкам чашки и оставьте на 5 минут. Ополосните чашку горячей водой и вытрите остатки грязи губкой.
Сода
Для мягкого очищения к столовой ложке соды добавьте несколько капель теплой воды и замесите кашицу. Размажьте её по стенкам чашки и удалите налет губкой.
Зубная паста
Небольшое количество пасты нанесите на губку или ненужную зубную щетку. Протрите самые загрязненные места.
Соль
Для бережного очищения замочите чашки на 2 часа в солевом растворе. Для этого налейте в кружку теплую воду и растворите 1 ч.л. соли.
И наконец, чтобы спасти чашку от налета – просто мойте ее сразу после чаепития.
Напомним, ранее мы писали, как легко и быстро отчистить духовку от грязи и жира.
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