Как легко и быстро отмыть чашку со старым налетом: действенный лайфхак для сияния посуды

Легкие и быстрое способы отмыть чашку / Pixabay

Очень часто хозяйки мучаются с налетом на чашках, который остается практически после каждого употребления чая.

Особенно эта проблема обостряется, когда налет устарел или чашку не помыли вовремя.

Но расстраиваться не надо, ведь отмыть чашку можно с помощью простых и подручных средств, которые есть в каждом доме.

Лимонная кислота

Засыпьте в чашку 2 чайные ложки лимонной кислоты или влейте сок половины лимона. Разотрите по стенкам чашки и оставьте на 5 минут. Ополосните чашку горячей водой и вытрите остатки грязи губкой.

Сода

Для мягкого очищения к столовой ложке соды добавьте несколько капель теплой воды и замесите кашицу. Размажьте её по стенкам чашки и удалите налет губкой.

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Зубная паста

Небольшое количество пасты нанесите на губку или ненужную зубную щетку. Протрите самые загрязненные места.

Соль

Для бережного очищения замочите чашки на 2 часа в солевом растворе. Для этого налейте в кружку теплую воду и растворите 1 ч.л. соли.

И наконец, чтобы спасти чашку от налета – просто мойте ее сразу после чаепития.

Напомним, ранее мы писали, как легко и быстро отчистить духовку от грязи и жира.

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