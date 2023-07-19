УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как избавиться от жирного блеска на лице: важные правила и лайфхаки

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2023, 20:11 обновлено 19 июля, 20:22
7
Если вы задаетесь вопросом, почему появляется жирный блеск на лице, то вам точно стоит обратить внимание не только на косметику, но и на питание.
девушка, женщина
Как избавиться от жирного блеска в течении дня / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

В период, когда на улице жара, кожа лица сияет так, будто её обмазали салом. Однако подобное может появиться даже в холодное время года. Тут все зависит от типа кожи, ухода за лицом и даже питания. Многие задаются вопросом, как сделать так, чтобы лицо не блестело.

Однако не стоит сразу расстраиваться, если вы не знаете, что сделать, чтобы лицо не было жирным. Главред разобрался со всеми нюансами и узнал, что делать, если кожа на лице слишком жирная.

Однако для начала стоит разобраться с одним очень важным вопросом.

видео дня

Почему появляется жирный блеск на коже

Здоровый блеск лица - это отлично, но лишь в том случае, если вам не приходится все время вытирать ваше лицо от подкожного жира. Не редкость, когда блестит лицо после макияжа. В таком случае вам нужно серьезно взяться за решение этой проблемы.

Ответим же на вопрос, почему кожа блестит:

1. Гормональный сбой. Действительно, причина может скрываться в излишней выработке андрогенов (мужские половые гормоны). Они могут спровоцировать повышенную жирность головы и лица.

2. Жирный или комбинированный тип кожи. Если вы знаете, что ваша проблема кроется именно в этом, тогда вам нужно как минимум подобрать специальные уходовые средства, которые подойдут именно для вашего типа кожи. Важно подбирать такие средства правильно, иначе они также могут спровоцировать повышенную жирность кожи и другие проблемы.

3. Частое очищение кожи. Не стоит все время пытаться вымыть кожу. Если делать это слишком часто, то сальные железы будут работать еще эффективнее, ведь организм будет считать, что коже не хватает защиты в виде жира. Помните, блеск кожи не всегда является признаком чего-то плохого.

4. Плотный тональный крем или пудра. Летом лучше не использовать тональные крема или наносить лишь средства с легкой текстурой. Средства с плотной основой будут еще больше забивать поры.

5. Недостаток влаги. Это касается того, сколько воды вы выпиваете. Вам нужно пить много воды, особенно в жару. Если кожа будет пересыхать, то она и начнет выделять больше кожного сала.

6. Неправильное питание. Жирный блеск на коже может появиться даже из-за еды. Лучше избегать острой и жирной пищи. Отличным вариантом будет, если в рацион добавить морковь и шпинат.

Стоит отметить, что все эти причины также объясняют, почему сухая кожа блестит.

Как избавиться от жирного блеска на лице в течении дня

1. Что убирает жирный блеск на лице? Сейчас узнаете ответ на этот вопрос. Вам нужно обратить внимание на матирующие салфетки. Это специальные салфетки, которые впитывают в себя лишний жир, не травмируют кожу и не оставляют на ней никаких следов.

2. Отказ от увлажняющих кремов. В жаркое время года отличным вариантом станут легкие крема. Однако также стоит помнить о креме с SPF, ведь это средство защищает кожу от излишней потери влаги. А как вы поняли, потеря влаги = большее выделение сала.

3. Матирующий крем. Это достаточно легкий по текстуре крем, который имеет эффект матирования, что уменьшает вид жирной кожи лица.

4. Пудра. Конечно, пудра может замаскировать жирный блеск, но нужно помнить, что она забьет поры и в дальнейшем количество кожного сала будет больше.

Вас также заинтересует:

интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

20:05 Мир
Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

18:50 Украина
Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев

Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев

18:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:11

Как избавиться от жирного блеска на лице: важные правила и лайфхаки

20:05

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

19:20

Большинство россиян никогда не протрезвеетмнение

18:50

Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

18:48

Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцевВидео

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – СелезневУкраина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев
18:23

Маричка Падалко объявила про новый семейный статус

18:19

Как избавиться от слез после лука: 3 способа спасут от плача

18:16

"Мне не понравилось": Путин начал ныть, вспоминая о первой работе

18:03

"Будет две фазы окончания войны": названа дата и место решающей битвы - прогноз для Украины

Реклама
17:49

"РФ не добьется успеха": власти Ирландии объявили о важном решении относительно УкраиныФото

17:18

Удар по Одессе: в РФ нагло пытаются оправдатьсяФото

17:09

Лунный календарь на август 2023: в какой день августа нельзя лечиться и жениться

17:07

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

16:52

Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

16:44

Если их нет, то вам не повезло: зачем нужны отверстия в пластиковых окнах

16:25

В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

16:18

Это критический момент, РФ не сможет восстановить Крымский мост - Жданов

16:10

"Коридор" без РФ: зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО

16:08

Мучают страшные сны: 5 способов, как избавиться от ночных кошмаров

15:56

Перепугался Гааги: Путин отказался ехать в Южную Африку

Реклама
15:56

"Сегодня Украина, завтра – любой из нас": президент Чили жестко разнес РФВидео

15:38

"Займет годы": в Пентагоне спрогнозировали передачу F-16 украинским пилотам

15:30

Легко и быстро: девушка поделилась, как почистить разделочную доску

15:18

"Сильный шаг": Монатик рассказал, какой выбор сделала Лобода ради Украины

15:04

Нашла своего Марка Дарси: актриса Рене Зеллвегер выходит замуж

14:59

Скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора – СелезневВидео

14:57

Россия ударила по двум портам в Одессе: уничтожены зерновые терминалыФото

14:47

Президент Бразилии оскандалился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского

14:22

"Две-три недели и будет пресс": Арестович похвастался телом

14:21

Какие цветы надо дарить мужчине: лучший вариант, чтобы не сконфузить получателя

13:58

Военный эксперт объяснил, чем и как можно уничтожить Крымский мостВидео

13:48

Год без Русланы Писанки: муж ведущей поделился воспоминаниями о жене

13:44

Что происходит с "отработанными" клонами Путина: эксперт рассказал об "Удмурте"

13:34

СМИ: брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах"

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

13:14

Когда правильно креститься в церкви: есть 3 важных момента

13:11

Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности

13:03

"Не могли решить": пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка

12:55

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники

12:53

Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портов

Реклама
12:40

Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

12:34

В чем польза помидора черри: маленькие борцы с серьезными заболеваниями

12:31

6 главных ошибок, из-за которых рис получается невкусным: их допускают все

11:49

РФ может взорвать ЗАЭС: экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной

11:46

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

11:27

Встречайте "Велике коло" - новое тревел-шоу о кругосветном путешествии от 1+1Видео

11:12

ВСУ ликвидировали "очень засекреченного" российского полковника-оккупантаВидео

10:59

В Болгарии мужчина хотел убить министра обороны из-за поддержки Украины

10:50

Как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

10:43

Смерть или устранение Путина: экс-сотрудник КГБ назвал роль двойников диктатораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять