Как избавиться от жирного блеска на лице: важные правила и лайфхаки

Если вы задаетесь вопросом, почему появляется жирный блеск на лице, то вам точно стоит обратить внимание не только на косметику, но и на питание.

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Как избавиться от жирного блеска в течении дня / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

В период, когда на улице жара, кожа лица сияет так, будто её обмазали салом. Однако подобное может появиться даже в холодное время года. Тут все зависит от типа кожи, ухода за лицом и даже питания. Многие задаются вопросом, как сделать так, чтобы лицо не блестело.

Однако не стоит сразу расстраиваться, если вы не знаете, что сделать, чтобы лицо не было жирным. Главред разобрался со всеми нюансами и узнал, что делать, если кожа на лице слишком жирная.

Однако для начала стоит разобраться с одним очень важным вопросом.

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Почему появляется жирный блеск на коже

Здоровый блеск лица - это отлично, но лишь в том случае, если вам не приходится все время вытирать ваше лицо от подкожного жира. Не редкость, когда блестит лицо после макияжа. В таком случае вам нужно серьезно взяться за решение этой проблемы.

Ответим же на вопрос, почему кожа блестит:

1. Гормональный сбой. Действительно, причина может скрываться в излишней выработке андрогенов (мужские половые гормоны). Они могут спровоцировать повышенную жирность головы и лица.

2. Жирный или комбинированный тип кожи. Если вы знаете, что ваша проблема кроется именно в этом, тогда вам нужно как минимум подобрать специальные уходовые средства, которые подойдут именно для вашего типа кожи. Важно подбирать такие средства правильно, иначе они также могут спровоцировать повышенную жирность кожи и другие проблемы.

3. Частое очищение кожи. Не стоит все время пытаться вымыть кожу. Если делать это слишком часто, то сальные железы будут работать еще эффективнее, ведь организм будет считать, что коже не хватает защиты в виде жира. Помните, блеск кожи не всегда является признаком чего-то плохого.

4. Плотный тональный крем или пудра. Летом лучше не использовать тональные крема или наносить лишь средства с легкой текстурой. Средства с плотной основой будут еще больше забивать поры.

5. Недостаток влаги. Это касается того, сколько воды вы выпиваете. Вам нужно пить много воды, особенно в жару. Если кожа будет пересыхать, то она и начнет выделять больше кожного сала.

6. Неправильное питание. Жирный блеск на коже может появиться даже из-за еды. Лучше избегать острой и жирной пищи. Отличным вариантом будет, если в рацион добавить морковь и шпинат.

Стоит отметить, что все эти причины также объясняют, почему сухая кожа блестит.

Как избавиться от жирного блеска на лице в течении дня

1. Что убирает жирный блеск на лице? Сейчас узнаете ответ на этот вопрос. Вам нужно обратить внимание на матирующие салфетки. Это специальные салфетки, которые впитывают в себя лишний жир, не травмируют кожу и не оставляют на ней никаких следов.

2. Отказ от увлажняющих кремов. В жаркое время года отличным вариантом станут легкие крема. Однако также стоит помнить о креме с SPF, ведь это средство защищает кожу от излишней потери влаги. А как вы поняли, потеря влаги = большее выделение сала.

3. Матирующий крем. Это достаточно легкий по текстуре крем, который имеет эффект матирования, что уменьшает вид жирной кожи лица.

4. Пудра. Конечно, пудра может замаскировать жирный блеск, но нужно помнить, что она забьет поры и в дальнейшем количество кожного сала будет больше.

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