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Как избавиться от запаха мочи животных в квартире: простые, но рабочие способы

20 января 2022, 04:29
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Все необходимое - есть в каждом доме.

Как избавиться от запаха мочи животных / соцесети

Неприятный запах от испражнений домашних любимцев - одна из самых главных проблем собаководом и фанатов кошек.

Главред разбирался, как лучше всего от него избавиться.

Как вывести запах мочи животных с дивана или ковра

Избавится от запаха собачьей мочи с тканевой обивки дивана можно с помощью спирта и перекиси водорода. Эти методы подойдут и для ковров.

Приготовьте раствор из водки или спирта и воды в соотношении 1 к 1, а затем обильно распылите его на пятно. Дождитесь полного высыхания участка и при необходимости повторите процедуру.

Перекись водорода. Она не разъедает ткани и бережно поможет устранить проблему. Ее не нужно разводить в воде, просто нанесите достаточное количество жидкости на тряпку и обработайте загрязненную поверхность.

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Как вывести пятна от мочи

С этим отлично справиться сода - засыпьте примерно 100 граммами порошка соды загрязненный участок и оставьте на полчаса. За это время сода впитает в себя лишнюю влагу.

Для более радикального устранения запаха подойдет столовый уксус. Лучше всего использовать винный, но и обычная эссенция тоже подойдет. Уксус прекрасно справляется с ликвидацией запаха мочи и его источника. Разведите уксус водой в пропорции 1 к 3 и смочите в растворе тряпку или губку. Протрите место.

Ранее Главред рассказывал, как очистить любую технику от накипи.

Автор: Сергей Кущ
viber
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