Как избавиться от прыщей за ночь: топ-3 лучших средства, которые действительно работают

Как избавиться от прыщей за ночь / ua.depositphotos.com

Наверное каждая девушка сталкивалась с тем, что в самый неподходящий момент на лице появлялся прыщ. При чем случиться это может не только с теми, у кого проблемная кожа, но и у тех, кто считает её идеальной и чистой.

Особенно неприятно, если прыщ выскочил прямо перед каким-то важным событием, праздником, свиданием или фотосессией. Но оказывается, от такого "врага" можно избавиться всего за одну ночь. Красавицы поделились с Главредом своими секретами и средствами, которые спасали их за считанные часы.

Средство с бензоилпероксидом

Средства с таким компонентом набирают множество положительных отзывов. Красавицы утверждают, что крем или гель с бензоилпероксидом может помочь избавиться от прыща невероятно быстро. Красавицы советуют, что лучше отдать предпочтение средствам, в которых концентрация этого компонента будет на уровне 2,5; 5 или 10%.

Этот компонент обладает антибактериальными свойствами. Он отлично отшелушивает кожу, уменьшает количество кожного сала и растворяет черные точки. Наносить такие крема необходимо точечно. Ни в коем случае не стоит мазать ими все лицо, ведь существует риск пересушивания кожи.

Как избавиться от прыщей за ночь / ua.depositphotos.com

Масло чайного дерева

Это эфирное масло, которое отлично помогает справиться с воспалениями. Его необходимо наносить конкретно на прыщ. Обратите внимание на то, что это масло обладает специфическим запахом и светло-желтым цветом. Так что лучше им воспользоваться перед сном.

Масло чайного дерева - сильнейший антисептик, который уничтожает вирусы, бактерии и грибки. Оно подходит даже для чувствительной кожи.

Важно! Это средство может вызывать аллергическую реакцию, в связи с этим лучше нанести его сначала на руку, в качестве пробы. Если аллергии нет, то смело можно использовать масло на лице. Также постарайтесь избежать попадания средства на поврежденную кожу, ведь в этом месте может появиться раздражение или контактный дерматит.

Цинковая болтушка

Основным компонентом этого средства является цинк. Такая болтушка отлично подсушивает воспаления и имеет антибактериальные способности. Перед использованием раствор необходимо хорошенько взболтать. Его необходимо наносить на кожу точечно с помощью ватной палочки. Жидкость, которая попадет на кожу, достаточно быстро высохнет, а на прыще останется специальный порошок, который продолжит свое действие.

Важно! Помните, мы не гарантируем того, что эти средства помогут каждой девушке избавиться от прыщей за несколько часов. Это лишь опыт других женщин. В любом случае всегда лучше обращаться за помощью к дипломированному специалисту.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, что делать, если кожа на руках стала сухой. Отличным увлажняющим средством станет маска для рук из соды. Её можно приготовить самостоятельно всего за 2 минуты.

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