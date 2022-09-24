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Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

24 сентября 2022, 03:43

Такая маска отлично будет увлажнять и восстанавливать кожу, а компоненты найдутся в каждом доме.

уход за руками
Маска для рук из соды и соли / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Палящее солнце, мороз, холодный ветер, вода и химия - это лишь часть того, что влияет на наши руки и значительно ухудшает их состояние. Из-за влияния всего этого кожа может выглядеть так, как будто вы на 10 лет старше.

Но оказывается, состояние рук можно значительно улучшить и для этого не нужно покупать дорогие косметические средства. Достаточно просто приготовить маску для рук из ингредиентов, которые найдут чуть ли не в каждом доме. Те, кто пользуется этой маской, говорят, что руки становятся гладкими и шелковистыми.

Как приготовить маску

На приготовление маски придется потратить всего 2 минуты. Для этого необходимо:

  • 2 ст. л. морской соли (ее можно заменить обычной);
  • 2 ст. л. пищевой соды;
  • 3 ст. л. пенки или геля для умывания.

Соль нужно измельчить в кофемолке и после этого смешивать с другими компонентами. Маска должна иметь вид густой сметаны.

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой
Маска для рук из соды и соли / ua.depositphotos.com

Как наносить маску

Это средство следует нанести на руки от кончиков пальцев до локтей. Маску можно втирать в кожу легкими массажными движениями. Обязательно не забудьте про кутикулы и сами локти, ведь на последнем участке кожа достаточно грубая и может иметь даже более темный цвет. Однако следует все делать осторожно и без сильных надавливаний, ведь соль и сода могут поцарапать кожу. Если у вас очень сухая кожа, то к средству можно добавить 1 ст. л. оливкового масла.

Маску следует держать на коже не менее 10 минут и после этого необходимо смыть все теплой водой. Ее лучше не делать чаще одного раза в неделю. После каждой такой процедуры необходимо наносить на кожу увлажняющий крем.

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