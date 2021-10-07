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В 22 раза выше риск умереть: ученые назвали беременность фактором риска при коронавирусе

7 октября 2021, 08:06
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Тяжелая форма COVID-19 у беременных грозит женщинам, возраст которых выше 25 лет, которые работают в сфере здравоохранения и имеют сопутствующие заболевания.

коронавирус, младенец
COVID-19 на 59% увеличивает риск преждевременных родов / Фото Reuters

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что беременные женщины находятся в группе риска по попаданию в отделения интенсивной терапии и под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае заболевания коронавирусом.

Согласно исследованиям, у женщин, которые ждут ребенка, COVID-19 на 59% увеличивает риск преждевременных родов, передает Scientificamerican.

Исследования также показали, что коронавирус при беременности на 76% увеличивает риск развития преэклампсии (осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением).

Кроме того, у беременных женщин, которые болеют коронавирусом, в 22 раза больше шансов умереть от осложнений, вызванных заболеванием.

Тяжелая форма COVID-19 у беременных грозит женщинам, возраст которых выше 25 лет, которые работают в сфере здравоохранения, а также имеют сопутствующие заболевания, включая ожирение, хронические заболевания легких, хроническую гипертензию или диабет.

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Ученые настоятельно рекомендуют вакцинироваться от COVID-19 до или во время беременности.

Отметим, исследование охватило женщин из 18 стран мира. К примеру, в Мексике за время пандемии материнская смертность увеличилась почти на 60%.

Коронавирус у беременных женщин в Украине

1 октября во Львовском перинатальном центре умерла 28-летняя роженица. Женщина была на 28-й неделе беременности и болела коронавирусом.

Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель плода, а через полчаса произошла остановка сердца и у роженицы. Врачи 45 минут пытались реанимировать женщину, однако безуспешно. Погибшая не была не вакцинирована от коронавируса. При этом у нее была сопутствующая патология — избыточный вес.

В Харькове жертвой коронавируса также стала роженица. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в середине сентября. Она имела 100% поражения легких.

Сначала врачи положили 37-летнюю женщину на кислородный концентратор, но COVID-19 быстро прогрессировал, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение и спасти ребенка.

Елена успела родить мальчика, за жизнь которого медики продолжают бороться. Ребенка назвали Давидом.

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