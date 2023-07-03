Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

Масло является секретным ингредиентом, которое поможет избавиться от пены, что появляется во время приготовления варенья.

https://news.glavred.info/kak-izbavitsya-ot-peny-pri-varke-varenya-hozyayki-nazvali-sekretnyy-produkt-10482793.html Ссылка скопирована

Зачем опытные хозяйки добавляют в варенье масло / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Лето - время года, когда многие хозяйки собирают разные ягоды и делают варенье. Невероятно вкусное блюдо поможет вам дополнить все, что вы захотите.

Однако далеко не каждой хозяйке удается справиться с одной проблемой - во время приготовления варенья появляется пена. Женщины поделились одним лайфхаком, который помогает избежать появления пены во время кипения.

Всего один продукт может спасти ваше варенье. Вам понадобится обычное сливочное масло. Этот продукт остановит процесс пенообразования и уберет пенку в том случае, если она уже успела появиться.

видео дня

Вам нужно добавить около 10 граммов масла - маленький кусочек. При этом варене нужно постоянно помешивать.

Стоит отметить, что масло никак не повлияет на вкус вашего варенья.

Зачем в варенье добавляют лимонную кислоту

Если вы делаете варенье из сладких фруктов и добавляете сахар, то оно может получиться очень сладким. В таком случае лимонная кислота улучшит его вкус.

Кроме того, если в варенье будет мало сахара, то оно может быстро испортиться. В таком случае лимонная кислота выступит в качестве консерванта.

Также она не позволит варенью засахариться, если оно будет у вас долго храниться.

Если вы используете количество ягод и сахара в соотношении 1 к 1, то вам понадобится всего четверть чайной ложки лимонной кислоты. Если вы будете использовать лимон, то на 1 килограмм фруктов вам понадобится половина лимонного сока.

Вас также заинтересует: